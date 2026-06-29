Condenados dos hombres por el crimen de la turista española Eneritz Argintxona en 2024

La Fiscalía Regional de Bocas del Toro ha logrado acreditar la responsabilidad penal de ambos acusados durante el juicio oral

La investigación concluyó que Argintxona murió a consecuencia de un traumatismo craneoencefálico

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El Tribunal de Juicio ha declarado culpables a dos hombres por los delitos de homicidio y robo contra la ciudadanía vasca que ocurrió en la isla Carenero el 23 de julio de 2024. Así lo ha anunciado la Procuraduría General de la Nación. Según informa 'El Mundo', la familia de la turista española Eneritz Argintxona Fraile cierra la historia después de dos años de sufrimiento.

La Fiscalía Regional de Bocas del Toro ha logrado acreditar la responsabilidad penal de ambos acusados durante el juicio oral, de modo que la investigación penal entra en su fase final. Ahora, falta establecer la pena de prisión que cumplirán y que se fijará de forma individualizada.

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La joven murió por un golpe en la cabeza

La investigación concluyó que Argintxona murió a consecuencia de un traumatismo craneoencefálico y su cuerpo en descomposición permaneció durante tres días sobre unas rocas en un paraje aislado de la playa de Isla Carenero, en Bocas del Toro, al norte de Panamá.

Según testimonios recabados en su día por El Mundo, que viajó hasta Isla Carenero para reconstruir los hechos, fue un adolescente de 14 años de California (EEUU) el que descubrió el cuerpo mientras se dirigía a coger olas con su tabla de surf. La autopsia reveló que la joven había fallecido de un traumatismo craneoencefálico.

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El crimen de Eneritz conmocionó a los habitantes de una pequeña isla paradisíaca de 1.000 habitantes en Bocas del Toro. Un lugar que la turista vasca eligió por ser una zona famosa por el surf, el sol y la playa. Sus últimas horas de vida las pasó en el Hostal Aqua Lounge, el lugar más de moda donde hospedarse en Isla Carenero, para quedarse tan solo una noche en uno de los cuartos con literas que comparten los turistas.

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El mismo día que llegó, abandonó las instalaciones del Aqua Lounge para dirigirse andando a la playa La Punta, situada a dos kilómetros de allí, que se recorren aproximadamente en 45 minutos a pie.

Su cuerpo apareció tirado en un recóndito y escarpado paraje

La cámara que había en la única salida del hostal captó el momento en el que Eneritz se dirigía por el sendero de la derecha que conduce a la playa, que es el que los recepcionistas del lugar recomiendan realizar a los turistas al poder encontrar por el camino restaurantes, hoteles y un paisaje mucho más bonito al serpentear por la orilla del mar.

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Pero la joven cambió de idea y decidió optar por el camino de la izquierda que atraviesa varias viviendas humildes de madera y lámina. Su cuerpo apareció tres días después tirado en un recóndito y escarpado paraje junto al agua del mar.

Los trabajadores del hostal se dieron cuenta de la ausencia de Eneritz antes de que se encontrase su cuerpo el 26 de julio. Fue al día siguiente de salir a la calle, cuando la mujer que se encargaba de la limpieza se percató que la maleta con sus pertenencias permanecía junto a la cama, que tampoco había sido utilizada a pesar de estar reservada.

El gerente general de Aqua Lounge, Tyson Merrill, explicó que el 26 de julio, y antes de que se descubriera el cadáver, recibió un correo electrónico de la madre de Eneritz en el que mostraba su preocupación por no haber podido hablar con su hija desde el martes y que era muy "extraño".

Su móvil y su mochila nunca aparecieron

El gerente fue a la oficina del Ministerio Público en Isla Colón para reportar la desaparición de la turista española y la familia hizo lo mismo en la Ertzaintza de Erandio. La Fiscalía inició sus investigaciones bajo la principal hipótesis de un homicidio y un robo de las pertenencias de la joven porque nunca apareció ni su móvil ni su mochila.

Dos semanas después, la Policía Nacional Civil detuvo a los dos hombres que ahora han sido condenados por homicidio y robo. El juez Arnulfo Ávila, de la localidad de Changuinola, envió en agosto de 2024 a prisión preventiva a Antony Planes, alias Leche, de 39 años y al otro joven, Joshua Parris, de 24 años tras imputarles, a petición de la Fiscalía, los delitos de feminicidio y robo agravado en perjuicio de Eneritz.

La fiscal Marissa Caballero relató que la joven paseaba "tranquilamente" frente al mar cuando Planes llegó por detrás y la golpeó hasta la muerte con un machete en la cabeza. El joven que lo acompañaba le arrebató el bolso, que contenía un iPhone 11 Pro de color rosado, una cámara de fotos GoPro y unos auriculares. Tras cometer el crimen y el robo, ambos comenzaron a correr y dejaron el cuerpo tirado en el suelo.