El presidente de la Federación Francesa de Fútbol, Philippe Diallo, ha calificado la caricatura de "irrespetuosa e indecente"

Varios políticos han cargado contra la viñeta: “Este dibujo es indigno de cualquiera que tenga la más mínima empatía por alguien que ha perdido a su madre"

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Una viñeta caricaturesca de la popular revista satírica Charlie Hebdo sobre el seleccionador francés Didier Deschamps y la reciente muerte de su madre ha desatado la polémica y la indignación en Francia. Con la selección concentrada para su partido eliminatorio de dieciseisavos ante Suecia este martes, el revuelo ha sacudido indirectamente al combinado nacional, que hasta el momento venía de una inercia aplastante en el terreno de juego y sin nada que les desestabilizase en su camino como una de las grandes favoritas en este Mundial 2026.

La publicación, que se ha granjeado numerosas críticas a través de las redes sociales, tanto por parte de múltiples usuarios como de figuras políticas e institucionales, ha tenido lugar después de que el entrenador de los ‘blues’ tuviese que abandonar la concentración el martes para asistir al funeral de su madre.

La viñeta de la polémica: Deschamps levantando la urna de las cenizas de su madre

Tras el entierro, el técnico regresó este fin de semana a Boston, donde se encuentran preparando los franceses el decisivo partido ante los suizos.

Ilustrando su llegada y su vuelta con los jugadores del combinado nacional, a Charlie Hebdo se le ocurrió presentar una caricatura de Deschamps sonriente, con los brazos en alto sosteniendo a modo de trofeo una urna con una clara referencia a las cenizas de su madre, dado que en ellas se puede leer: “Mamá”.

Junto a ello, unas palabras: “Didier Deschamps trae la copa a casa”.

Máxima indignación en Francia con la caricatura de Charlie Hebdo sobre Deschamps

En consecuencia, y como cabía esperar, la viñeta no ha dejado de generar una absoluta indignación, con muchos calificándola de “cruel”, “vil”, “indecente” y hasta “una vergüenza” para el país.

Muchos, además de encontrarla ofensiva e hiriente, han expresado su enfado con que de algún modo esto pueda desestabilizar al entorno de la selección, que hasta ahora se ha mostrado absolutamente sólida y que cuenta con grandes opciones de poder dejar su huella en este Mundial.

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Entre las voces que se han alzado cargando contra la caricatura, distintos políticos como el alcalde de Saint-Ouen, Karim Bouamrane, han condenado la publicación: “Este dibujo es indigno de cualquiera que tenga la más mínima empatía por alguien que ha perdido a su madre. Este caricaturista, además de no ser gracioso, es una vergüenza para nuestro país”.

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Por su parte, Antoine Léaument, diputado de LFI, subrayó: “Esta caricatura no tiene gracia. Hay que ser insensible al dolor ajeno para reírse de él y publicar algo así. Didier Deschamps no es solo una figura pública: es un hijo afligido. ¿Acaso es mucho pedir un poco de respeto?”, incidió.

De igual modo, el responsable de material técnico de la Federación Francesa de Fútbol, Bachir Nehar, cargó contra la publicación a través de Instagram: “Caricatura repugnante. Siempre defenderé la libertad de expresión, pero esta idea de Charlie Hebdo es verdaderamente repugnante y, a mi parecer, cruel sin motivo alguno”.

El propio presidente de la Federación Francesa de Fútbol, Philippe Diallo, expresó también su indignación: “Esta caricatura me ha impactado. Todos fuimos Charlie, pero me pareció muy inapropiado para un hombre afligido. La FFF apoya la máxima libertad de expresión, pero esta caricatura sigue siendo irrespetuosa e indecente”, subrayó, recordando en su frase que todos apoyaron a la revista satírica cuando su redacción fue objeto de un atentado terrorista en 2015.