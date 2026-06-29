La investigación del caso Lucca avanza con el hallazgo de cuatro perfiles genéticos no identificados en su ropa

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Cuatro muestras no identificadas, con restos genéticos, dos de hombre y dos de mujer, han sido halladas en la ropa que llevaba Lucca el día de su muerte, el pasado 3 de diciembre. Las cámaras de seguridad de una vivienda cercana a la playa captaron a su madre y a la pareja de esta en torno a las seis de la tarde. Otra grabación muestra a la pareja de la madre comprando un billete a Madrid para el día siguiente, además de enviar varios audios con los que habría tratado de construirse una coartada.

Lucca habría muerto entre dos y tres horas antes de esas imágenes de la playa, a causa de fuertes golpes en el abdomen, y presentaba también otras lesiones previas. La madre del menor salió de prisión en mayo para dar a luz al bebé que ambos esperaban y actualmente se encuentra bajo la tutela del padre.

Abogado acusación particular: "Vamos contra él, no contra ella”

‘Vamos a ver’ ha podido hablar en directo con José Luis Martínez, abogado de la acusación particular: “Hemos pedido que se analicen los perfiles genéticos que aparecen en la ropa de Lucca para poder aclarar quién pudo estar implicado”.

Además, explica por qué la madre del menor se encuentra en libertad en la actualidad: “Es un asunto de la Fiscalía y de Instituciones Penitenciarias, que emitieron un informe favorable para permitir su salida con el fin de dar a luz. Ahora mismo sigue en libertad. Desde la acusación particular vamos contra él, no contra ella”.