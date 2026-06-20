Michelle Peters ya tenía una carrera propia en redes sociales y detrás de la cámara antes de empezar a sonar en el Mundial

La familia de Tim Payne, el futbolista de Nueva Zelanda más viral del Mundial antes de empezar: su esposa y padre de un bebé

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Michelle Peters es uno de los nombres más sonados en el Mundial. Y todo a raíz del fenómeno viral que rodea a su marido, el futbolista neozelandés Tim Payne. La creadora de contenido, que tiene más de un millón de seguidores, se ha convertido en una de las creadores de contenido más conocidas de Costa Rica, según informa 'Mujer Hoy'.

Peters ya tenía una carrera propia en redes sociales y detrás de la cámara antes de empezar a sonar en el Mundial. En las plataformas online comparte todos los aspectos de su vida: la maternidad, la familia, los viajes y los detalles de su rutina.

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¿Quién es Michelle Peters?

Michelle Peters nació en Nueva Zelanda. Su padre es neozelandés y su madre costarricense, una mezcla de raíces que ha marcado buena parte de su vida. La influencer tiene una relación especial con Costa Rica, ya que allí es donde vive su familia materna. Ella misma ha contado en redes sociales que es un lugar especial en su vida a pesar de residir en Nueva Zelanda desde hace años.

Peters dirige su propia empresa de fotografía especializada en bodas y eventos. Un proyecto profesional que ha desarrollado durante años. Para ella, la fotografía es una de sus grandes pasiones. Antes de dedicarse a este negocio, la creadora de contenido trabajó como modelo, lo que también la llevó a convertir el mundo de la imagen en su profesión.

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En 2024 se casó con Tim Payne

En sus redes sociales muestra su trabajo, sus momentos con la familia y su vida en Nueva Zelanda. En 2024 se casó con Tim Payne y poco después tuvieron a su primer hijo. En las últimas semanas, su fama ha aumentado de forma inesperada por el fenómeno viral que rodea a su marido durante el Mundial. Peters ha reaccionado con humor al interés despertado por su marido e incluso ha compartido algún mensaje de ello en español.

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La influencer ha levantado una carrera a partir de la fotografía, el modelaje, el mundo empresarial y las redes sociales. Aunque muchos la están conociendo ahora por el fútbol, Peters ya lleva un largo camino a sus espaldas con sus proyectos personales.