Redacción Cataluña 05 JUL 2026 - 18:26h.

El trabajador está investigado por causar el fuego que ha arrasado 2.200 hectáreas, la mayoría en el entorno de Les Gavarres

Levantan el confinamiento en los siete municipios afectados por el incendio de La Bisbal d'Empordà, Girona

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GironaEl operario que fue detenido por provocar con una radial el incendio que se originó el 3 de julio en La Bisbal d'Empordà (Girona) ha quedado en libertad provisional tras su paso a disposición de la jueza.

Así lo ha comunicado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Sigue investigado en la causa por incendio forestal y deberá acudir al juzgado cuando sea requerido.

Recordamos que el fuego, que ya está estabilizado, ha arrasado 2.200 hectáreas en total, según la última estimación del Cuerpo de Agentes Rurales, aportada este 5 de julio.

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Concretamente, la superficie afectada se corresponde en su 97 % con vegetación montañosa, la ubicada dentro del espacio natural protegido de Les Gavarres. Fue cerrado por completo debido a lo ocurrido.

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Las llamas mantuvieron en vilo a los vecinos de La Bisbal d'Empordà, Cruïlles, Monells y Sant Sadurní de l'Heura, Santa Cristina d'Aro y Calonge y Sant Antoni. De hecho, los habitantes de estos pueblos fueron confinados.

Consolidada la extinción en un 70 % del perímetro del incendio

El jefe de intervención del incendio, el inspector Eduard Martínez ha destacado que "aún queda mucho trabajo por hacer", ya que los Bomberos han consolidado la extinción ya en un 70 % en los más de 40 kilómetros de perímetro.

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Los sectores a los que más recursos han destinado es el tercer sector del flanco derecho, al oeste del incendio, por donde el viento de marinada podría reavivarlo hacia el Macizo de Las Gavarres y tendría un potencial para quemar 10.000 hectáreas.

También han actuado en el primer tercio del flanco izquierdo, espacio en el que aún siguen saliendo fumerolas y podría propagarse hacia el noreste: "Las reanudaciones registradas han sido de poca importancia y las hemos podido contener".

Martínez ha apelado a la responsabilidad ciudadana ante el “extraordinario riesgo de incendio que tenemos esta semana con la segunda ola de calor” del verano 2026.

Solo accesos puntuales en caso de necesidad

Por lo que respecta a las afectaciones a la población, los Bomberos ya levantaron los confinamientos de residentes en las siete localidades, aunque mantienen las restricciones de acceso a la zona calcinada.

Solo se permitirán entradas puntuales en caso de necesidad, según han matizado desde el Govern. La mejora de la situación ha permitido que efectivos del Grupo de Estructuras Colapsadas (GREC) acudiesen a evaluar los daños en las diversas casas y masías.