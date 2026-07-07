Claudia Barraso 07 JUL 2026 - 17:27h.

La Armada Española publicó en redes sociales el emotivo momento en el que uno de sus miembros se arrodilló

El buque escuela Elcano zarpa desde Cádiz para empezar su 98 crucero de instrucción

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La tripulación del Juan Sebastián de Elcano y la promoción de guardiamarinas que realiza el crucero 98 de instrucción vivió el pasado sábado un emotivo momento cuando uno de sus miembros protagonizó uno de los momentos más especiales dentro del barco con todos sus compañeros presentes.

Aprovechando la histórica parada naval por el 250 aniversario de la Independencia de Estados Unidos, uno de los miembros de la dotación, nada más atracar “protagonizó un momento que quedará siempre en la memoria de todos”, decían en redes sociales la Armada Española. “Se arrodilló ante su pareja y le pidió matrimonio”. Así consiguieron emocionar a todos los que viajaban a bordo de la nave.

Fue una escena que no ha pasado desapercibida en redes sociales, ya que todos los miembros rodearon a la pareja mientras la banda tocaba la música de la unidad a bordo del buque de la escuela mientras la pareja se daba el “sí quiero”, haciendo aún más inolvidable el viaje que muchos de ellos hicieron en Nueva York para conmemorar el aniversario.

El emotivo momento de la pedida de mano

“Hay viajes que hacen historia y otros que cambian una vida para siempre. ¡Enhorabuena a los futuros novios!”, comentaban en el mismo post donde publicaron el vídeo de este momento tan especial, que ya ha recibido miles de likes y cientos de comentarios en redes sociales por parte de unos usuarios que se han sorprendido al ver la escena tan impresionante a bordo de una de las naves más espectaculares.

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El buque de la Armada participa en el 250 aniversario de la Independencia de Estados Unidos, en la que España tiene una amplia representación, con cinco buques de la marina que también se han desplazado hasta la ciudad estadounidense para conmemorar este hecho histórico.

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Un hecho histórico con gran representación española

El navío formó parte de los festejos del 250 aniversario de la fundación de EE.UU. que llevaron a la Gran Manzana el evento Sail4th250, que supone la mayor concentración naval y aérea de la historia del país, y al que han sido invitados medio centenar de aliados que contribuyen con embarcaciones y aviones a una vistosa exhibición.

Durante la mañana del sábado, se pudo ver al buque escuela español surcando el río Hudson en su recorrido entre el puente Verrazzano y el puente George Washington y ofreciendo una pintoresca estampa en la que lucía las velas blancas henchidas por el viento en los cuatro esbeltos mástiles, y la insignia rojigualda ondeando bajo el sol.

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El tercer gran velero más alto del mundo, que tiene casi cien años, participó en la Revista Naval Internacional y recordó en su cuenta de X "la contribución de España a la independencia de Estados Unidos y el papel decisivo de la Armada", con un mensaje de "honor a quienes sirvieron a España" y "ayudaron a cambiar el curso de la Historia".