Las autoescuelas exigen más examinadores para acabar con estas largas listas de espera

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La Dirección General de Tráfico (DGT) y las autoescuelas siguen sin ponerse de acuerdo. Las prácticas de coche, a partir e ahora, ya no serán para el verano y la espera para examinarse se prolonga hasta medio año según la provincia. En Cataluña, por ejemplo, hay 60.000 alumnos esperando su turno para examinarse.

Si nos desplazamos hasta Valencia para ver a los alumnos que se examinan del examen práctico, las quejas son las mismas. Todos denuncian haber tardado mucho tiempo para poder examinarse. Las listas de espera no paran de aumentar mientras las autoescuelas se sienten desbordadas y frustradas.

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Los examinadores defienden que sin fechas de exámenes no pueden dar prácticas

Las autoescuelas exigen más examinadores para acabar con estas largas listas de espera. "Me llaman cuatro o cinco alumnos de otras autoescuelas y les digo que si se vienen conmigo hay seis o siete meses de espera y me cuelgan directamente, no me preguntan ni por los precios", explica preocupado Armando Galindo, presidente de la Unión de las Autoescuelas de Valencia.

Solo en Madrid, hay 29.000 alumnos esperando su turno. La mayor parte de las autoescuelas defiende que sin fecha de exámenes no pueden dar prácticas a sus clientes. "Si sé que no puedo examinarlos hasta dentro de un mes y medio, me parece una pérdida de tiempo y de dinero", aclara Andrés Bugallo, gerente de la Autoescuela Faro.

El sector ofrece como solución importar el sistema portugués: que las empresas privadas también puedan aportar examinadores para reducir las listas de espera.