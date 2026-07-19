Preparan un dispositivo para contener el incendio de Guadalajara a unos 16 km del fuego

Así evoluciona el incendio ubicado en la Sierra Norte de Guadalajara

Ordenan la evacuación de otras cuatro localidades en la zona del incendio de Guadalajara

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El Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi) que dirige las actuaciones en el incendio que afecta desde el jueves la Sierra Norte de Guadalajara trabaja en un dispositivo para intentar contener las llamas en los próximos días en una zona cercana a la zona de Prádena de Atienza.

La dirección de la emergencia se plantea aprovechar la orografía y la vegetación de esa zona para tener el control total del incendio, ha explicado la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, en el puesto de mando avanzado (PMA) instalado en el municipio de Tamajón.

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Ese es el objetivo que se ha marcado el Cecopi, porque entiende que el incendio va a recorrer a lo largo del día y de la próxima noche una distancia similar a los 13 kilómetros que recorrió durante la pasada noche, debido a las condiciones meteorológicas y al viento que está habiendo en la zona.

Atendiendo a estas circunstancias, se ha planteado crear esa barrera de contención en las parameras de Atienza, que están a unos 16 km de donde está ahora la cabeza del incendio, que afecta fuertemente a los municipios de Bustares y Gascueña, dos de las 21 localidades que han sido evacuadas, cuyos cascos urbanos están siendo defendidos en estos momentos por los equipos de extinción, ha apuntado Gómez.

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Asimismo, ha comentado: "Nosotros lo que queremos es seguir ralentizando el incendio para que nos dé tiempo a prepararnos en ese cortafuegos que estamos intentando realizar".

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30 kilómetros desde el lugar en el que se inició, en La Mierla

Pero además de ir preparando cortafuegos es preciso consolidar las zonas por las que ya ha pasado, ha apuntado la titular de Desarrollo Sostenible, que ha recordado que el incendio ha recorrido más de 30 kilómetros desde que se inició el jueves en La Mierla, y por lo tanto es necesario "seguir consolidando lo que te dejamos atrás, porque no podemos permitirnos que se nos escape por ninguna de esas vías", ha considerado.

En este sentido, ha señalado que el esfuerzo fundamental no es intentar contener la cabeza del incendio, sino controlar los flancos y consolidar los 30 kilómetros de terreno que ha recorrido hasta ahora, que es fundamental.

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Preguntada sobre la evolución del incendio, Gómez ha admitido que es muy complicado saber cómo va a comportarse y ha dicho que no puede aventurar lo que va a suceder, y como ejemplo, ha comentado: "Ayer tuvimos alguna sorpresa como consecuencia del viento y no descarto que a lo a lo largo del día de hoy pueda volver a suceder".

"En estos momentos y con esta climatología es difícil poder aventurar los caprichos de este incendio", ha reconocido la consejera, que ha añadido: "Nosotros estamos intentando dirigirlo, dirigirlo para que no ocasione paralelos que no queremos".

Medidas preventivas y de protección

Gómez ha reiterado que es preciso entender que es una situación de emergencia muy grave y que es un incendio "muy peligroso", por lo que se están acometiendo acciones preventivas como la evacuación de la población, que se están llevando a cabo de forma muy ordenada.

Al respecto, ha recordado que sigue funcionando el albergue para desplazados que se ha montado en el polideportivo de Humanes, y ha explicado que se están buscando otros lugares para poder llevar a otras personas que puedan ser evacuadas.

No es el caso de los campamentos juveniles que se ha dado orden de desalojar este domingo por precaución, ya que están alejados del incendio y los participantes van a ser llevados a sus lugares de procedencia por rutas seguras para que no corran ningún peligro, al igual que se está facilitando continuamente información a la población para que no haya ningún problema.

Por otra parte, Gómez ha señalado que se está hablando con los ganaderos de la zona para establecer ventanas, con el fin de que puedan acercarse con seguridad a atender a sus animales, y a procurarles bebidas y alimentos en los lugares estratégicos a los que han sido llevados para protegerlos del fuego.