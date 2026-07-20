El perímetro del incendio abarca una extensión de 120 kilómetros tras avanzar alrededor de 10 kilómetros

El 90% del incendio de La Mierla, Guadalajara, afecta al Parque Natural Sierra Norte: han ardido ya más de 5.500 hectáreas

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GuadalajaraEl incendio declarado el pasado el jueves en la Sierra Norte de Guadalajara ha arrasado 26.000 hectáreas y ha obligado a desalojar ya a 28 poblaciones, con lo que ya son 1.200 personas las que han tenido que abandonar sus casas.

Así lo ha señalado, en declaraciones a los medios, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que ha presidido la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) que analiza este incendio, que es ya "en términos de superficie, el mayor incendio que ha visto Castilla-La Mancha".

El perímetro del incendio abarca una extensión de 120 kilómetros tras avanzar alrededor de 10 kilómetros durante la noche de este domingo y las previsiones meteorológicas apuntan a que esta tarde la situación se volverá a complicar, por lo que se están "redimensionando" los equipos para hacer frente al fuego.

"Está siendo un incendio terrible, terrorífico, que continúa descontrolado", según Paco Núñez

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha querido mostrar su preocupación y la de los vecinos de la Sierra Norte de Guadalajara, además de agradecer la "inmensa labor" que están haciendo todos los servicios de extinción y todos los que están participando en la labor de extinción del incendio.

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"Está siendo un incendio terrible, terrorífico, que continúa descontrolado, que continúa creciendo a gran velocidad y por lo tanto también vaya desde aquí mi mensaje en nombre de todo el PP de Castilla-La Mancha a aquellos que están participando de la labor de extinción y que están trabajando duramente contra el fuego", ha concluido.

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"Desde el servicio de teleasistencia, desde el jueves hasta el día de hoy, se han efectuado más de 2.200 llamadas", señala Bárbara García

El servicio de teleasistencia de Castilla-La Mancha ha efectuado más de 2.200 llamadas telefónicas desde el pasado jueves a personas usuarias de toda la provincia de Guadalajara, con especial atención a los municipios afectados por el incendio forestal de La Mierla, una emergencia que ya ha calcinado más de 25.000 hectáreas de la Sierra Norte.

El objetivo ha sido ofrecer apoyo emocional, trasladar información oficial y detectar posibles situaciones de vulnerabilidad que requirieran una actuación inmediata por parte de la Administración regional. Así lo ha explicado este lunes la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, durante una visita al centro de atención de teleasistencia ubicado en la plaza de Europa de Guadalajara, donde ha puesto en valor el papel que este recurso está desempeñando durante la crisis provocada por el incendio.

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La titular de Bienestar Social ha señalado que el dispositivo ha permitido mantener un contacto permanente con las personas mayores en un momento de gran incertidumbre: "Desde el servicio de teleasistencia, desde el jueves hasta el día de hoy, se han efectuado más de 2.200 llamadas (...) para poder contactar con las personas mayores, averiguar si hay alguna situación específica donde tengamos que poner un operativo en marcha distinto y también para trasladar tranquilidad a todas estas personas".