El esfuerzo titánico de los servicios de emergencia para controlar el fuego de Las Mierlas, Guadalajara

El incendio de La Mierla entra en "fase de estabilización" y comienzan los realojos de algunas poblaciones

Así era la zona calcinada en el incendio de Las Mierlas, Guadalajara: uno de los lugares de mayor riqueza natural de la provincia

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GuadalajaraLas próximas horas van a ser determinantes en el incendio en La Mierla, Guadalajara, que se ha convertido ya en el segundo con más superficie quemada de la historia, con más de 32.000 hectáreas arrasadas.

El paisaje que está quedando en la zona de La Mierla es el de árboles esqueléticos, sin el color de siempre y con una naturaleza muerta tras el paso devorador de unas llamas que no han tenido ningún límite. En las últimas hora se ha vivido otra jornada complicada para los cientos de efectivos que trabajan sobre el terreno.

Las labores para sofocar las llamas y ayudar a los efectivos contra el fuego

Gracias a las imágenes captadas por los servicios de emergencia se puede ver el esfuerzo titánico de los bomberos desde dentro del fuego. El incendio es de tales dimensiones, que los propios vecinos tienen que estar atentos a cualquier conato.

Por eso, ganaderos y agricultores siguen tirando de sus tractores para ayudar a las tareas de extinción.

El incendio de La Mierla entra en "fase de estabilización" y comienzan los realojos de algunas poblaciones

Por su parte, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha asegurado que el incendio de La Mierla (Guadalajara) ha entrado "en fase de estabilización" aunque "no estabilizado del todo". "Creemos que entre hoy y mañana sí lo podremos dar por estabilizado y ya será simple y llanamente mucha vigilancia e ir acortándolo e ir restableciendo la normalidad".

García-Page, que ha presidido la reunión del CECOPI este miércoles en Tamajón, ha señalado así que se entra en una "fase clara de razonable optimismo" y ha desvelado que se ha autorizado la vuelta de los vecinos en algunas de las poblaciones que habían sido evacuadas por la cercanía de las llamas.

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En concreto, ha explicado que esos núcleos de población son Riofrío del Llano, Cardeñosa, Santiuste, Angón y Rebollosa de Jadraque y ha añadido que "probablemente" se pueda plantear también en La Mierla a lo largo del día. García-Page ha manifestado también que "en pocos días" se pueda "probablemente" seguir recuperando el realojamiento de "todo el mundo" porque "no solo basta con que esté frío el entorno, es decir, que no haya riesgo de incendio", sino que "tienen que restablecerse los servicios básicos".

En este sentido ha indicado que ya hay electrificación en toda la zona, que permanecía cortada precisamente por el incendio, y también servicio de telefonía en "casi el cien por cien" de las zonas afectada", por lo que ahora toca garantizar el abastecimiento de agua porque muchos de estos pequeños municipios se abastecen con pozos naturales que han quedado afectados por el incendio, por lo que será necesario abastecerlos con depósitos provisionales.

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"Los realojos, para entendernos, van a ir también en función de que haya disponibilidad", ha abundado, recordando que desde este martes ya está garantizado el acceso para atender al ganado. Con respecto a las perspectivas, el presidente autonómico ha insistido en tener "cautela" a pesar del "razonable optimismo" porque para la jornada de este próximo jueves se prevén fuertes vientos, aunque ha manifestado, parafraseando al teniente coronel de la UME, que ahora "estamos nosotros por delante del incendio".

"Empezamos a afrontarlo de una manera más garantista, con muchas más garantías de éxito, hasta el punto de que los dos grandes objetivos esenciales --salvar las vidas humanas y las poblaciones que pudieran verse arrasadas por las llamas-- están ahora mismo más garantizadas de lo que lo han estado siempre", ha explicado.

En este sentido, considera que "la gran proeza" del dispositivo ha sido la protección de 40 núcleos de población, "en algunos casos muy, muy pequeños" y que han sido protegidos "con serio riesgo para la vida de los operativos". Así, ha calculado que "al menos cinco o seis de esos núcleos de población" habrían sido arrasados por el fuego si no se hubieran mantenido esos niveles de protección.

En torno a 32.000 hectáreas afectadas

Con respecto a la superficie forestal, García-Page ha actualizado los datos comentando que afecta a en torno a 32.000 hectáreas que habrá que ajustar posteriormente porque "hay zonas dentro del incendio que no se han quemado". "Es, por supuesto, de una enorme envergadura", ha apuntado.

El presidente ha manifestado que esta es una zona "de altísimo valor y de alto riesgo" y ha defendido que en los últimos años se ha hecho "muchísimo trabajo de prevención" en los terrenos alrededor del parque natural "precisamente para combatir el fuego.