Los padres de las niñas no habrían conocido los hechos si no hubiera sido por dos monitoras del campamento, que les explicaron lo ocurrido.

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Los padres de dos niñas presuntamente agredidas sexualmente por un monitor de un campamento de verano de Arroyomolinos, Madrid, han relatado en el plató de 'Vamos a Ver' el infierno que han vivido desde que conocieron lo sucedido y acusan a la organización de haber ocultado la situación durante varios días.

Según han explicado los padres, cuyos nombres y caras han preferido mantener desconocidos por seguridad, una monitora les informó de los hechos una semana después de que presuntamente se produjeran, cuando sus hijas ya habían verbalizado lo ocurrido. “Nos dijeron que se iban a activar todos los protocolos y que nos iban a informar inmediatamente, pero han pasado los días y nosotros hemos seguido llevando a nuestras hijas al campamento con total normalidad”, ha asegurado la madre. El padre también ha lamentado que: "Si no hubiera sido por las monitoras, nosotros no nos habríamos enterado y habríamos seguido siendo completamente ignorantes de lo que había pasado”.

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La madre de las niñas presuntamente agredidas: “Nos han destrozado la vida y también se la han destrozado a nuestras hijas; lo único que hemos querido ha sido justicia”

Durante la entrevista, los progenitores han recordado algunos comportamientos de una de sus hijas que, con el paso del tiempo, han conseguido entender que eran señales de alarma. La madre ha explicado que la menor “se puso histérica” cuando tuvo que acudir a una jornada de juegos de agua y le repetía que: “Mamá, yo no quiero hacer los juegos del agua, no me quiero quitar la camiseta”. La madre ha reconocido que entonces no comprendía el motivo de ese rechazo y ha confesado que: “Me he culpabilizado, aunque sé que no tengo que hacerlo”. Además, ambos han denunciado que una monitora redactó por escrito el testimonio de las niñas el mismo día en que se lo contaron y que ese documento “ha desaparecido”. “Ese informe se lo entregó a la coordinadora y ese papel se ha perdido”, ha afirmado la madre, mientras sostenía que la niña mayor sentía que había hecho algo mal y repetía que se había quitado la ropa porque él se lo había dicho.

Los padres también han criticado con dureza la actuación de los responsables del campamento tras conocer los hechos y han confirmado que han presentado una denuncia tanto contra el presunto agresor como contra la empresa organizadora. El padre ha asegurado que: “El problema principal ha sido que se ha intentado ocultar todo y las personas que han tenido que velar por la seguridad de nuestras hijas no lo han hecho”. La madre, visiblemente emocionada, ha explicado que su prioridad ha sido proteger a las menores y ha pedido que se aclaren todas las responsabilidades. “Nos han destrozado la vida y también se la han destrozado a nuestras hijas; lo único que hemos querido ha sido justicia”, ha concluido. Entretanto, el joven de 21 años investigado por estos hechos ya ha sido detenido, mientras la investigación judicial continúa para esclarecer lo ocurrido.