La evolución de los incendios en Selas, Lamierla, Brieva y Ejulve en un julio devastador

Silvia Asiain 21 JUL 2026 - 22:19h.

Las chispas generadas por el reventón de la rueda de un camión puede provocar un enorme incendio en Guadalajara.

El incendio de Guadalajara no da tregua: las llamas ya han arrasado 26.000 hectáreas y ha desplazado a 1.200 personas

Compartir







Las chispas generadas por el reventón de la rueda de un camión puede provocar un incendio de considerables dimensiones en Guadalajara. Su situación ha ido empeorando en las últimas horas y hasta seis localidades han tenido que ser desalojadas. El incendio de Selas, en Guadalajara, que se ha iniciado en la tarde de este martes y se encuentra en nivel 2, ya afecta a 1.700 hectáreas y tiene "potencial" para llegar a miles de hectáreas. Comenzó junto a la carretera N-211 "con bastante energía" y hay cinco municipios evacuados.

El director de la emergencia en el incendio de La Mierla (Guadalajara), Juan José Fernández, ha asegurado que el fuego de Selas se ha iniciado "con mucha energía", en una zona "también con continuidad de monte" y "con un potencial igual, de miles de hectáreas".

La Dirección de la Emergencia ha ordenado en la tarde de este martes la evacuación de las localidades de Establés, Concha, Torrubia, Tartanedo y Pardos, por lo que ya son seis las poblaciones evacuadas por el fuego. Así lo ha señalado el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Infocam), que ha informado en redes sociales de que se ha enviado un ES-Alert a la población para proceder a la evacuación de los núcleos de población.

Estos municipios se unen a Aragoncillo, que también ha sido desalojado y que cuenta con una veintena de habitantes, que han sido derivados a la Escuela Hogar Peñablanca de Molina de Aragón (Guadalajara). También se mantiene cortada al tráfico la N-211 entre Selas y Aragoncillo.

PUEDE INTERESARTE La explosión de un gasoducto deja un herido y provoca un incendio en Caniles, Granada

A esta hora trabajan en el incendio trece medios aéreos, doce terrestres y 79 efectivos de Infocam, según el sistema de información de incendios forestales (Fidias), y colaboran la Unidad Militar de Emergencias, el Ministerio para la Transición Ecológica, la Comunidad de Madrid, Castilla y León y la Comundad Valenciana.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El incendio en La Mierla sigue activo, el más voraz de este año

El incendio declarado el jueves en la Mierla, que afecta en su mayor parte a la Sierra Norte de Guadalajara, continúa activo, pero las operaciones progresan "de manera positiva", según ha informado el director de la emergencia, Juan José Fernández. En un archivo sonoro remitido a los medios de comunicación sobre la situación del incendio en la tarde de este martes, Fernández ha señalado que "se ha avanzado positivamente" en los trabajos, lo que permite al dispositivo "ir progresando" por el flanco izquierdo "desde cabeza hasta cola", pero reconoce que va a seguir dando mucho trabajo.

En la zona norte del incendio, los contrafuegos generados por las brigadas especializadas y la maquinaria pesada han logrado frenar el avance hacia Soria. Unos 80 agricultores están realizando cortafuegos con sus tractores. Aunque queda mucho por hacer para hablar de fuego controlado. "Se ha perdido toda la cubierta vegetal de toda la zona, es un daño irreparable", dice Eugenio Esteban, alcalde de Tamajón.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Es el incendio más voraz de este año y el tercero más grave de la historia por superficie quemada. En un 2026 especialmente dramático para nuestra naturaleza. Si comparamos respecto al año pasado, hablamos de 4 veces más las hectáreas arrasadas, más de 90.000 hectáreas", ha destacado Sara Aagesen, vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica. Es el momento da la extinción, pero el Gobierno ya ha confirmado que financiará el 50% de la restauración ambiental una vez evaluados los daños.

En cuanto al número de hectáreas quemadas, siguen aumentado, "pero lo positivo es que no lo hacen con la misma velocidad que lo hacían durante días anteriores", y ha estimado que la superficie afectada "ahora mismo" estaría entre las 30.000 y las 32.000 hectáreas. Ha precisado que la cabeza se sitúa en "el eje de Condemios, Cañamares, Bujados", donde ayer algunas lenguas "consiguieron romper la línea de control que teníamos establecida", ha dicho,; si bien, el trabajo realizado durante la tarde y la noche las ha mantenido "estables" durante el día.

El director de la emergencia también ha indicado que el fuego "no ha llegado" a Soria y que en esa zona se han realizado varios vuelos de reconocimiento por el equipo técnico. De igual manera, ha señalado que este martes se ha empezado a permitir el acceso a ganaderos y a un camión para distribuir alimento a los animales desde nueve posiciones diferentes.

En cuanto a la estrategia para atacar el fuego, ha declarado que todavía se está "defendiendo" un municipio que es Prádena de Atienza, mientras que el resto están "considerablemente mejor asegurados", aunque "lo importante es que continuamos con ese traslado de una estrategia defensiva a una estrategia ofensiva", ha agregado.

En cualquier caso, ha afirmado que en este momento no piensan en el control y que "hay un paso previo, que es la estabilización" -cuando ya no hay llama o habiéndola, no avanza-, que es la fase en la que se encuentran. Además, preguntado acerca de si el incendio que se ha declarado en Selas ha mermado efectivos en la Sierra Norte, ha asegurado que "no se han retraído en ningún momento efectivos ni recursos de este incendio que no estuviesen activamente trabajando hacia allí".

"Lo que se ha decidido ha sido enviar aún más efectivos de Infocam y contar con la colaboración de otras comunidades autónomas" con las que, días antes, ya se había establecido contacto "ante esta posible situación", ha concluido.

El incendio de Brieva ya está perimetrado

El que evoluciona favorablemente, ya está perimetrado, el incendio que se desató ayer en Brieva, en Segovia. Había 420 vecinos evacuados de ocho municipios. El incendio del término segoviano de Brieva continúa en el nivel 2 del Índice de Gravedad Potencial, mantiene evacuados ocho núcleos de población y confinado el municipio de Pelayos del Arroyo.

El Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) ha acordado mantener las medidas de protección tras analizar la situación con un primer vuelo de reconocimiento sobre el área afectada. Según ha informado la Junta de Castilla y León, la abundancia de humo en el interior del perímetro del incendio impide garantizar todavía el regreso seguro de la población evacuada, unas 420 personas.

De este modo, continúan desalojados los núcleos de Tenzuela, Losana de Pirón, Carrascal de la Cuesta, La Cuesta, Aldeasaz, Berrocal, Caballar y Santo Domingo de Pirón, mientras que también permanece confinado el municipio de Pelayos del Arroyo, una medida adoptada este lunes.

La delegada territorial de la Junta, Raquel Alonso, y el director técnico de Extinción, José Luis Sánchez, han explicado que el fuego no ha originado daños personales y se ha declarado en una zona de pasto para la ganadería, con pacas de paja que cuesta mucho apagar. Los dos responsables han descartado por el momento que peligre el parque natural de Guadarrama. Sobre el origen del fuego, aún se analizan las causas.

El incendio, que se declaró alrededor de las 15:30 horas del lunes, evoluciona favorablemente tras una noche de intenso trabajo del operativo de extinción, que ha logrado asegurar buena parte del perímetro mediante el empleo de buldóceres. Pese a ello, permanecen cortadas al tráfico cuatro carreteras provinciales: la SG-P-2222, entre Turégano y Torrecaballeros; la SG-V-2362, la SG-V-2366 y la SG-V-2312.

Fuentes del operativo han explicado a EFE que no hay llama fuera del perímetro, aunque sí muchos puntos aún calientes que entrañan riesgos.

La ligera lluvia caída esta tarde en el entorno de Ejulve ayuda a consolidar su extinción

La ligera lluvia caída esta tarde en el entorno de Ejulve (Teruel) y la debilidad del viento ha permitido contener el incendio declarado el pasado viernes y se espera que esta pequeña ayuda permita consolidar las labores de extinción durante esta noche. "Ha sido una lluvia poco tormentosa, sin que soplaran vientos fuertes, racheados, cambiantes que nos pudiera mover el incendio y ha servido para aumentar un poquito la humedad y poder contenerlo", ha relatado el director de extinción del incendio de Ejulve, Felipe Rosado.

Con el trabajo de los medios aéreos "prácticamente el incendio ya no lo tenemos en propagación, pero todavía hay que ser cautos y hay que persistir en el trabajo nocturno para asegurar que el incendio no avance", ha puntualizado Felipe Rosado. En declaraciones a los medios de comunicación, ha relatado que esta mañana la situación ha sido "complicada" cuando se ha iniciado el turno de extinción de la mañana en la parte que "ayer fue la cabeza, sectores 3 y 4, hacia las Cuevas de Cañart".

Ese flanco se ha podido contener, pero a lo largo de la mañana ha cambiado el viento, ha entrado noreste y "lo que ayer era cola se nos ha convertido en cabeza, una cabeza que ha ampliado la parte quemada y que hemos podido contener con la entrada de nuevos medios, que hemos asignado el incendio", ha comentado. A ello se ha sumado la lluvia ligera de la tarde.

En la zona operan hasta siete maquinarias pesadas, en concreto siete bulldozers que han estado perimetrando gran parte del incendio con sus pasadas y ampliando una franja para evitar propagaciones. En los lugares que no son accesibles han acudido las cuadrillas helitransportadas que "están acostumbradas a sitios más inaccesibles a hacer ese trabajo".

Sobre los desalojos, Rosado ha explicado que las decisiones se toman en función de las circunstancias de cada momento. Esta tarde con ese cambio de viento que se propagaba hacia el suroeste del incendio e iba a dirección a la carretera de Ejulve a Aliaga, las poblaciones cercanas como La Cañadilla, el barrio de Aliaga y Cirujera se ha decidido "evacuar de forma preventiva". Después de esa decisión ha venido un poco de lluvia, que ha refrescado el incendio, y aunque ha sido poco agua "ha parado el avance". En función de la consolidación que tengamos en esta última hora de la tarde y toda la noche, se tomarán ya decisiones en relación con los evacuados, ha argumentado Felipe Rosado.

Sobre la previsión meteorológica de los dos próximos días, el director de extinción ha alertado de que presenta "condiciones muy favorables para la propagación de incendios" porque se esperan altas temperaturas y un viento suroeste seco y con rachas fuertes. "La previsión, es verdad que cuanto es más cercana es más segura pero actualmente tenemos esta ola de calor de miércoles y jueves". "Por eso tenemos que mantener la cautela y todo el trabajo que hemos desarrollado hoy, consolidarlo esta noche y mañana volver a evaluar cómo estamos para que esas condiciones que se van a dar mañana no puedan reactivar el incendio", ha confiado.

Sobre el operativo de extinción ha informado de que se mantiene, en principio el operativo Infoar y los medios del MITECO se solicitarán conforme a la situación operacional que haya, pero "la idea es más o menos mantener, o si acaso la condición mejora, desescalar un poco algunos medios del Ministerio, pero no los de Infoar", ha precisado.

Por su parte, la técnico de protección civil del Gobierno de Aragón, Sara Pellegrín Álvarez, ha informado de que esta noche se han evacuado del municipio de Molinos a 250 personas que se han trasladado al pabellón polideportivo de la localidad de Alcorisa, pero de esas 250 han requerido alojamiento 104, de las que 102 han estado en el pabellón y 2 en la residencia. De esos 102 personas se ha estado trabajando toda la tarde intensamente para realojarlas en el albergue para que tuvieran un "mayor confort", ya que muchas de ellas son personas de edad avanzada.

La idea es que ya solamente hoy duerman en el pabellón 30 personas y el resto, hasta los 102 evacuados de Molinos, se puedan alojar en el albergue de Alcorisa. En cuanto a las dos localidades evacuadas esta tarde que pertenecen al municipio de Aliaga, ha precisado que han sido cinco vecinos de La Cañadilla y de Cirujera otras once.

Los diéciseis se han trasladado al albergue de la población de Aliaga y de estos solamente se van a quedar en el albergue once porque el resto de personas se realojan con familiares, al igual que los evacuados de Molinos, que de los 150 iniciales son 102 precisan alojamiento y el resto se encuentra con sus familias