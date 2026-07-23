Instalar aire acondicionado sin cumplir la norma implica sanciones de hasta 1.500 €

David Soriano 23 JUL 2026 - 20:00h.

Las sanciones por la instalación de aparatos de climatización en fachadas o balcones está regulada tanto por la comunidad de vecinos como por el ayuntamiento donde esté la vivienda.

Subvención para instalar aire acondicionado si se cumplen una serie de requisitos

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Tan imprescindible como puede ser un buen sistema de climatización en los meses más calurosos del año, también se precisa que la instalación de un aire acondicionado se ajuste a los estándares y normativas locales que afectan, principalmente, a la unidad exterior que se instala en la fachada o balcón de la vivienda para extraer el aire caliente fuera, teniendo en cuenta que esta suele estar en un espacio que da al exterior y no es realmente de nuestra propiedad.

Qué dice la Ley de Propiedad Horizontal

La normativa sobre la correcta colocación de aparatos de climatización tiene una doble vertiente. En primer lugar, la Ley de Propiedad Horizontal es la primera que blinda a la comunidad de propietarios sobre la colocación de aparatos en zonas comunes. Sí, la fachada de tu casa no es realmente tuya, sino del común de la comunidad de vecinos. Tampoco te da carta blanca si lo colocas en el balcón, pues este también es un espacio sobre el que se puede decidir.

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Según el artículo séptimo de la LPH, “El propietario de cada piso o local podrá modificar los elementos arquitectónicos, instalaciones o servicios de aquél cuando no menoscabe o altere la seguridad del edificio, su estructura general, su configuración o estado exteriores, o perjudique los derechos de otro propietario, debiendo dar cuenta de tales obras previamente a quien represente a la comunidad. En el resto del inmueble no podrá realizar alteración alguna y si advirtiere la necesidad de reparaciones urgentes deberá comunicarlo sin dilación al administrador.”

Por tanto, la colocación del aparato exterior debería contar con el visto bueno de la comunidad, siempre y cuando su colocación no esté directamente prohibida en los estatutos que se han acordado previamente por mayoría de los vecinos. De este modo, si es el caso, conviene llegar a un acuerdo con el resto de los vecinos para obtener su beneplácito o, de lo contrario, podrías tener problemas si lo haces por tu cuenta y riesgo y no poder poder una instalación fija y tener que recurrir a un aire acondicionado portátil.

Prohibidos por estética o peligrosidad

Además de esta normativa inmediata, los diferentes ayuntamientos están acabando con los plazos extra que se habían dado en diferentes actuaciones que afectan al espacio público, por lo que este 2026 se puede decir que se ha acabado la “carta blanca” que muchos propietarios tenían con ciertos elementos colocados en fachadas o balcones. Hay que tener en cuenta que resulta complicado establecer un marco común regulador y es por eso por lo que cada consistorio establece sus propias normas y, en relación a estas, cada uno aplica un régimen sancionador con multas de hasta 1.500 euros, dependiendo de la gravedad y la posible reincidencia del infractor.

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Por citar un ejemplo de un ayuntamiento importante, el de Madrid tiene una serie de normas muy claras sobre la instalación de aparatos de aire acondicionado en fachadas, siguiendo lo establecido en el artículo 6.10.8 de las normas urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid. Entre los principales aspectos a cumplir, tenemos el hecho de que ninguna instalación podrá sobresalir más de treinta centímetros del plano de fachada ni perjudicar la estética de la misma a excepción de edificios de uso exclusivo no residencial.

Tampoco está permitido la instalación en la fachada sin que antes se haya aportado al proyecto “un estudio de conjunto para su integración en la fachada del edificio, que deberá presentar la comunidad de propietarios o propietario del mismo”. Además de la estética, también entra en juego la temperatura que emanan estos aparatos, no pudiendo en ningún caso “elevar la temperatura del aire de los locales próximos, en más de 3 grados centígrados, medidos a 1,10 metros de distancia de la ventana más afectada por la instalación, estando aquella abierta”.

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Por último, cada instalación de aire acondicionado deberá estar “sujeta a la solicitud de la preceptiva licencia de obras y/o de instalación de actividades, siendo las condiciones de dicha solicitud dependientes tanto de las obras necesarias, como de las características del aparato a instalar, ya que, según su potencia (calorífica o frigorífica), se tratará como actividad inocua o calificada”. En otras normativas municipales podemos encontrar también referencias al ruido que pueden generar estos aparatos, que frecuentemente superan los decibelios permitidos y estos afectan a los usuarios de la vía pública. De esta forma, se suele instar a los vecinos a instalarlos donde no supongan una molestia visual o sonora, principalmente en azoteas (aunque el constante zumbido de los aparatos pueda molestar al vecino de la última planta) o en los patios internos, previo permiso de la comunidad.

Además, no podemos olvidar que estos aparatos expulsan agua fruto de la condensación con la que enfrían el aire, por lo que, al igual que sucede al regar macetas, está prohibido que estos residuos líquidos caigan a la vía pública, al ser tanto una molestia para quien pase por debajo, como un vertido no permitido en ningún caso. Para evitar las multas en este sentido, bastaría con colocar una garrafa que a su vez esté bien sujeta para que no pueda caerse y poner en peligro a algún viandante (especialmente si ya está bastante llena y su peso se ha incrementado).