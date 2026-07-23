Un padre de 64 años con 5 hijos estudia con uno de ellos y logra graduarse con honores como enfermero

John Adesoye : "En mi trabajo en el sector sanitario, cuando los pacientes mejoran, me produce una gran alegría y satisfacción”.

La FP, una salida predilecta entre los mayores de 40 años para 'reinventarse' y buscar una nueva oportunidad laboral

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John Adesoye creció en Nigeria, de niño se interesó por la electrónica y logró su sueño en Grecia, donde pudo trabajar como técnico electrónico. Aún recuerda cómo se alegraba de alegrar aparatos averiados, cómo le cambiaba el estado de ánimo poder lograrlo. Luego decidió irse a Reino Unido. Pero en su mente tenía otro sueño: en vez de arreglar aparatos, prefería ayudar a cuidar humanos.

Ahora, con 64 años y cinco hijos ha logrado graduarse con honores como enfermero. Lo ha hecho estudiando en la misma universidad que uno de sus hijos, en la Universidad del Oeste de Inglaterra en Bristol, Reino Unido. La misma universidad ha emitiado un comunicado resaltando su logro.

El mensaje que trasladó John a los estudiantes tras graduarse tiene el valor de un hombre al que la vida no le ha regalado nada, le ha puesto obstáculos para superar, le ha marcado retos. "No hagan caso a quienes dicen que son demasiado mayores para la universidad. Si yo pude hacerlo, otros también pueden. La gente es más brillante de lo que cree y más fuerte de lo que piensa”.

“En cuanto empieces tus estudios superiores, verás que las puertas se te seguirán abriendo. Ese es mi mensaje: no es demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde, y existen mecanismos de apoyo para ayudarte.”

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Y más si tiene un propósito en la vida. El de John, sentir la emoción de curar humanos. Así que antes de graduarse ya estaba haciendo prácticas. "En mi trabajo en el sector sanitario, cuando los pacientes mejoran, me produce una gran alegría y satisfacción”.

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Comenzó a trabajar en el Hospital Southmead como auxiliar sanitario en 2014. Ahora, John ha conseguido un puesto de enfermero en el Hospital Southmead tras finalizar su periodo de prácticas. Incluso se ha propuesto obtener un máster en atención sanitaria si se le presenta la oportunidad.

"Esta experiencia me ha permitido desarrollarme profesionalmente, progresar y aprender más sobre el cuidado de las personas y cómo brindar una atención de alta calidad. Siempre busqué oportunidades de formación dual universitaria porque no habría podido acceder a la universidad por mi cuenta. Cuando se presentó la oportunidad, la aproveché y he ascendido de un puesto de nivel 2 a enfermera titulada. Quiero seguir desarrollando la experiencia que ya he adquirido.”

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Par john habber podido ir a la universidad en esta etapa de su vida ha sido todo un desafío y también un sueño cumplido, uno que parecía imposible y que acabó por ser real. “Para ser sincero, no creía que iría nunca a la universidad. Pero me apasiona aprender. Incluso de pequeño, era muy curioso. Cuando se me presentó la oportunidad de ir a la universidad, no la desaproveché; la aproveché con todas mis fuerzas”.

Lo hizo con esfuerzo. John estudiaba en la UWE Bristol al mismo tiempo que su hijo Daniel cursaba una licenciatura en tecnología musical creativa en la misma universidad, dedicaba un día a la semana a estudiar en el campus de Glenside y el resto de la semana a su trabajo en el Hospital Southmead.

“Teníamos clases teóricas, trabajo en grupo y simulaciones, además de los aspectos prácticos de la enfermería. Era consciente de que era el mayor de mi grupo, pero siempre tuve confianza en mí mismo. Ser el mayor entre los más jóvenes me motivó; me hacía sentir más joven”.

“Lo que he aprendido me ha beneficiado enormemente en la atención que brindo a mis pacientes. También se refleja en una mejor relación con mis compañeros y con mis superiores.”

“Mi tiempo en la UWE fue excelente. Lo disfruté mucho y lo echo de menos; extrañaré las clases y a los profesores. Los profesores son muy amables y trabajadores. He aprendido mucho de su profesionalismo. Todo está centrado en el estudiante y se adapta a las necesidades individuales.”

Jacqui Caskey y Caroline Bromwich, codirectoras del programa de formación profesional para enfermeros titulados, dijeron: “John es muy dedicado y demuestra a cualquiera que el trabajo duro y la perseverancia pueden permitirte alcanzar tu objetivo. El profesor Steve Hams, director de enfermería del Bristol NHS Foundation Trust mostró su orgullo por el logro de John.