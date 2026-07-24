Las llamas provocan cortes en las líneas de Internet, telefónicas y carreteras en varios puntos de Madrid

Los municipios afectados por los incendios en la Comunidad de Madrid abren instalaciones y piden no difundir bulos

Situación crítica por los incendios forestales en España: Madrid se enfrenta al "peor incendio de su historia" y prepara nuevos desalojos con la prioridad de salvar vidas

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Aldea del FresnoEl fuego en la Comunidad de Madrid está provocando cortes en las líneas telefónicas y de internet y, también, en algunas carreteras. En Aldea del Fresno, las llamas han rodeado la localidad y han llegado a quemar varias viviendas. Algunos vecinos han sido evacuados al polideportivo de Villamanta, como informa Raquel Duva.

Los municipios madrileños afectados por los tres incendios simultáneos en la Comunidad de Madrid siguen abriendo instalaciones para ayudar a los vecinos que han tenido que ser evacuados, como los de Aldea del Fresno o de la urbanización El Encinar del Alberche en Villa de Prado, mientras piden mantener la calma y no difundir bulos ante la inquietud de los afectados y los trabajos de los servicios de emergencias.

Los municipios afectados por incendios abren instalaciones y piden no difundir bulos

Una de las vecinas evacuadas de El Encinar del Arberche ha afirmado que pese a estar "un poco inquieta" y ser una "situación incómoda y desagradable" se encuentran bien. Otros han trasladado la "inquietud" que sienten ante la falta de información pese al buen trato. "Lo que nos vamos a encontrar es sin luz y sin agua aunque la casa esté bien porque el trasnformador se ha quemado", ha afirmado uno de ellos.

"Salí de casa porque me llamaban, me volví para atrás y vi una llamarada de diez metros", ha asegurado Chari. Otros han expresado también cómo vivieron su desalojo y su preocupación por sus viviendas. "No nos están diciendo nada", han lamentado.

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El Gobierno de España ha solicitado esta misma mañana a la Unión Europea la activación del mecanismo europeo de respuesta, a solicitud de la Unidad Militar de Emergencias (UME), y ha requerido al menos cuatro medios aéreos de extinción de ala fija para la extinción de los incendios que están afectando al país, especialmente a la Comunidad de Madrid y la provincia de Ávila.

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A primera hora de este viernes, los tres incendios declarados en la Comunidad de Madrid seguían sin estar perimetrados ni controlados, pese a la efectividad de los trabajos nocturnos, según fuentes de los servicios de emergencias regionales. Llevan trabajando sobre el terreno más de 270 profesionales, entre bomberos, agentes forestales y UME.

Uno de los más afectados ha sido Aldea del Fresno. En un bando municipal, el alcalde, Alberto Plaza, ha informado de que todos los vecinos evacuados deben permanecen fuera del municipio durante toda la noche. "Bajo ninguna circunstancia se permitirá el regreso a las viviendas ni el acceso al casco urbano hasta nuevo aviso por parte de las autoridades de emergencia", ha señalado.

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Además, informa de que quienes se encuentren desplazados en los municipios vecinos, así como en otros puntos de acogida o domicilios de familiares, deberán mantener su confinamiento o estancia en dichos lugares seguros durante las próximas horas.

Llamamiento a la calma

Ha hecho un llamamiento a la calma y a la prudencia porque esta medida responde a criterios de prevención y seguridad para garantizar el trabajo de los equipos de extinción y emergencias que continúan desplegados en la zona.

Fue ayer por la noche cuando la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112) envió un nuevo mensaje ES-Alert en el que solicitaba la evacuación de la localidad madrileña de Aldea del Fresno hacia el municipio de Villamanta ante el avance del fuego.