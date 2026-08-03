Un hombre está siendo investigado en Cáceres por tirar a un contenedor de basura a siete cachorros de perro vivos
Identifican al dueño que abandonó a los cachorros en un árbol gracias al ADN que dejó en la bolsa: los colgó entre heces y el cordón umbilical
CáceresLa Guardia Civil ha investigado a una persona como presunta autora de un delito de abandono de animales domésticos y otro delito de maltrato animal tras arrojar un saco con siete cachorros caninos al interior de un contenedor de basura.
Los hechos ocurrieron a primeros del mes de junio, en un municipio del norte de la provincia cacereña. Un vecino de la localidad alertó a la Policía Local del municipio por la presencia de los animales en el interior del contendor.
El propietario reconoció haber abandonado a los animales
Fue la Policía Local la que puso en conocimiento de agentes del SEPRONA, que acudieron al lugar para recabar pruebas e indicios que permitieran esclarecer los hechos.
Al mismo tiempo, los siete cachorros, aún lactantes y nacidos recientemente, fueron rescatados y trasladados a una clínica veterinaria para recibir tratamiento, ya que presentaban una fuerte infestación de pulgas y sus vidas corrían peligro debido a las altas temperaturas y el riesgo de deshidratación de los animales.
Los agentes realizaron diversas gestiones hasta localizar al supuesto autor del abandono. Asimismo, tomaron muestras de ADN de los cachorros y de tres cánidos machos propiedad del presunto responsable, localizados en una parcela cercana, ya que la supuesta madre de la camada en el momento de la inspección se encontraba desaparecida o extraviada.
Además, en el transcurso de la inspección, el propietario reconoció haber abandonado a los animales.
Los animales se encontraban en grave peligro
Con las pruebas recabadas y el reconocimiento de la autoría, los agentes investigaron penalmente al hombre como presunto autor de un delito de abandono de animales domésticos y otro delito de maltrato animal.
Las diligencias policiales instruidas han sido remitidas a la autoridad judicial competente.
La rápida actuación, tanto de la persona alertante como de los agentes de Policía Local y de la Guardia Civil, permitieron salvar la vida de los animales, que se encontraban en grave peligro.