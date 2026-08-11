Maitena Berrueco 11 AGO 2026 - 07:30h.

La primera serie de fotografías de un eclipse total de sol se obtuvo en Rivabellosa (Álava) en 1860

Todo sobre el eclipse solar del 12 de agosto de 2026 en España

Compartir







Vitoria-GasteizImposible no haber oído hablar del eclipse total de sol del próximo 12 de agosto. A estas alturas, muchos ya han planeado desde donde observarlo y la mayoría ya tiene preparadas las gafas adecuadas para visualizarlo sin riesgos. En Euskadi, el sur de Álava será la zona idónea para disfrutar de un espectáculo que no se repite desde 1860 y que no volverá a suceder hasta el año 2.183.

Hace 166 años, Álava quedó dentro de la franja de totalidad del último eclipse solar total, como volverá a suceder este 12 de agosto de 2026. Ninguno de los que presenciaron aquel acontecimiento sigue, por razones obvias, hoy entre nosotros, pero lo que se vivió y vio entonces ha quedado perfectamente conservado en numerosos documentos.

Aquel eclipse se recuerda, aun hoy, en la capital con un monolito en el actual barrio de Santa Lucía, que fue la zona donde varios astrónomos instalaron su instrumental para observar el fenómeno, y con una calle bautizada como Los astrónomos.

PUEDE INTERESARTE Las zonas prohibidas para ver el eclipse solar del 12 de agosto en Galicia: estos son los lugares vetados por motivos de seguridad

Sí, porque un enjambre de científicos y estudiosos de medio mundo presenció desde nuestra tierra aquel eclipse solar. Algunos desde Vitoria pero otros instalaron sus telescopios en Llodio, Anda, Pobes, Peñacerrada, Hereña, Laguardia o la Sierra de Toloño.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La oscuridad total

Se sabe, por ejemplo, que los días previos al 18 de julio de 1860 fueron grises, tanto, que la víspera dos astrónomos ingleses que habían viajado a Vitoria para presenciarlo, se marcharon temerosos de no poder verlo bien. Quienes se quedaron, acertaron, porque el día del eclipse despejó y durante dos minutos y 43 segundos la oscuridad total asombró a cuantos astrónomos de Gran Bretaña, Francia, Rusia, Dinamarca y Prusia habían elegido Álava para observarlo.

En Ribabellosa, Warren De la Rue instaló un observatorio portátil equipado con instrumental para captar imágenes fotográficas del eclipse y recopilar otros datos científicos. El astrónomo británico consiguió en este municipio alavés la primera serie fotográfica completa de un eclipse total de sol.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Por su parte, Johann Heinrich Mädler, de origen alemán y entonces director del observatorio de Dorpat en Tartu (Estonia), recorrió 4.000 kilómetros en carruaje para llegar a Vitoria, el lugar que varios astrónomos le aconsejaron era el idóneo para presenciar el eclipse. Mädler eligió inicialmente la cima del Gorbea, situada a 5.020 pies de altura y a una distancia de 27 kilómetros de Vitoria, pero desechó la idea: el acceso era dificultoso y el monte citado casi siempre estaba envuelto en niebla. Finalmente, se decidió en febrero por un punto más cercano, una colina elevada a unos 60 pies sobre la llanura que le rodeaba, cerca de los caseríos de ‘Betiberrigutxi’. Gracias a los textos conservados de Johann Heinrich Mädler se ha reconstruido su largo viaje a través de Europa y sus anotaciones sobre la ciudad y los vitorianos de la época.

El cielo se despejó

El eclipse de hace 166 años pudo ser observado en toda su plenitud y con todos los detalles. Dio comienzo a las 13:37:05 y finalizó a las 15:59:04, siendo el punto medio a las 14:51:08. La oscuridad total tuvo una duración de 2 minutos y 43 segundos, y los astrónomos y sus ayudantes tomaron infinidad de datos y dibujos, sobre todo de las protuberancias del sol.

El Museo de Ciencias Naturales de Álava ha celebrado durante el primer semestre diversas conferencias y talleres relacionados con el acontecimiento; con motivo de la expectación generada por el próximo eclipse del 12 de agosto, el BIBAT - Museo Fournier de Naipes de Álava presenta la exposición "El otro eclipse en Álava. Warren De la Rue en el museo, una muestra que conecta la astronomía del siglo XIX con la colección del Museo Fournier de Naipes de Álava y que podrá visitarse hasta el 18 de octubre; y en los museos forales pueden recogerse desde el viernes 31 de julio, gratuitamente, gafas homologadas para observar el eclipse con seguridad.