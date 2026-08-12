Un incendio calcina 34 vehículos en Peñíscola en Castellón y deja varios heridos

Agencia EFE 12 AGO 2026 - 19:07h.

El Consorcio Provincial de Bomberos ha informado de que las llamas han sido controladas

El Gobierno despliega 17 medios aéreos y seis brigadas para ayudar en la extinción de incendios en Huelva y Huesca

Compartir







Un incendio originado inicialmente en un vehículo ha acabado calcinando otros 33 y provocando heridas de diversa consideración a varios de sus propietarios en Peñíscola (Castellón).

PUEDE INTERESARTE La otra cara del eclipse solar: atascos interminables en las salidas de Madrid y Barcelona

El Consorcio Provincial de Bomberos ha informado de que las llamas han sido controladas y de que se ha logrado evitar que se extendiesen también a una viviendas colindantes.

El personal sanitario todavía trabaja en la zona, ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias, por lo que se desconoce por el momento la cifra de heridos y la gravedad de las lesiones.

PUEDE INTERESARTE A prisión por atropellar a un hombre e intentarlo con su hermano tras una discusión en León

En las tareas de extinción han intervenido tres medios aéreos, que ya se han retirado, pero continúan trabajando seis dotaciones del Consorcio.

En el municipiode Peñíscola se ubica uno de los nueve puntos oficiales listados por la Comunitat Valenciana para la observación del eclipse solar de esta tarde.