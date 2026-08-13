Andalucía será el mejor sitio desde donde ver el eclipse de 2027, que será mucho más largo que el de este año

Decepción en Alicante por un eclipse que no se pudo ver: "Tres horas de espera y una nube lo tapó todo"

Compartir







Hace solo 24 horas del eclipse solar total que dejó a millones de personas mirando al cielo para no perderse este acontecimiento que ya ha pasado a formar parte de la historia del país, pero a algunos les ha sabido a poco y quieren volver a repetir la experiencia el año que viene.

De hecho, el quipo de Informativos Telecinco ha estado hablando con algunos trabajadores de diferentes hoteles de Málaga y han asegurado que ya tienen prácticamente todas las reservas completas para el mes de agosto de 2027. El eclipse se podrá ver el día dos de ese mismo mes, pero son tantas las emociones que ha generado el primero que muchas personas no quieren perderse algo igual e incluso desde mejores escenarios.

PUEDE INTERESARTE De las nubes en Asturias a la puesta de sol en las playas baleares: así ha sido el histórico eclipse

Muchos turistas han elegido Málaga como punto oficial de observación porque los expertos han confirmado que será uno de los sitios donde mejor se pueda ver la totalidad, algo que no pudo ser este pasado miércoles 12 de agosto, pero que ya tiene a toda la capital de la provincia andaluza preparando el evento astronómico del año que viene.

Todo reservado para el año que viene

"Nos gustó tanto el momento que ya queremos repetir", son las palabras de una joven que dice haberse sentido emocionada de, no solo ver el eclipse, sino de que millones de personas hayan hecho casi a la vez el mismo gesto: olvidarse de las pantallas y mirar hacia arriba.

PUEDE INTERESARTE De las lágrimas de emoción a los abrazos de incredulidad: el eclipse deja a millones de personas impresionadas

"La verdad es que solo pensé que pasada. Solo pensaba que era un momento único que me llevaría en mi corazón toda la vida", como mucha gente e incluso científicos y divulgadores que acudieron a las mejores zonas para ver el fenómeno de ayer, confesaron haberse emocionado y haber soltado alguna que otra lágrima.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Almería y Cádiz, destinos favoritos

Y mucha gente le ha cogido el gusto a ver eclipses y quiere repetir la experiencia, por efímera que sea, el año que viene. Pero el eclipse de 2027 tiene otros planes y sobre todo, otro destino. Andalucía será uno de los mejores sitios donde se podrá ver y, especialmente, en Málaga: "Hay mucha reserva ya para el año que viene".

Pero también Cádiz y Almería son muchos de los lugares que ya tienen todo preparado para una temporada de verano aún más fuerte a la que están acostumbrados, porque no solo llegarán turistas que quieran disfrutar de las playas, sino también los más curiosos y amantes de la astronomía que quieran vivir por segunda vez esta experiencia.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Además, el eclipse del año que viene durará más y podremos contemplar la totalidad durante más segundos que el de hace un día. Por ejemplo, en Cádiz los expertos apuntan a que puede durar hasta casi tres minutos.