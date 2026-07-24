Xiomara es una madre cuyo hijo se ha suicidado en el mamotreto de Añaza, en Tenerife, y pide su demolición

Jimmy, el bombero que corre una maratón al día para prevenir el suicidio: "Ha pasado de ser una intervención esporádica a nuestro día a día"

Compartir







TenerifeEl conocido como el mamotreto de Añaza, un edificio abandonado en la costa de Tenerife, se ha vuelto a cobrar la vida de otra persona. Matías, un joven de 27 años, es la última vícitma que ha decidido quitarse la vida precipitándose al vacío desde el edificio abandonado.

Rota de dolor, su madre ha concedido una entrevista al periódico local 'Diario de Avisos' en la que ha prometido que "no va a parar" hasta que se derrumbe el edificio y así se evite que se produzcan más muertes.

PUEDE INTERESARTE La madre de Kira López comparte los mensajes que varios compañeros mandaron a su hija tras su suicidio

El suicidio de Matías

Según ha relatado esta mujer al medio de comunicación anteriormente citado, Matías se quitó la vida el pasado sábado 18 de julio. El joven que padecía una depresión por una ruptura amorosa tomó la fatídica decisión de precipitarse al vacío durante la tarde de este pasado sábado.

Unas horas antes, Xiomara, madre del joven, había estado hablando con su hijo. "El vivía solo en Bajamar, porque yo resido en el País Vasco, y aunque estaba en tratamiento nunca imaginé un final así. El día del suceso vio unas fotos en redes sociales de su expareja con otra persona y recayó. Por la mañana estuvimos hablando y parecía que iba a mejor, pero por la tarde lo llamé y no respondía, hasta que sobre las 18.30 horas del sábado recibí un mensaje suyo en el que decía que estaba paseando", relata a 'Diario de Avisos'.

PUEDE INTERESARTE Las consultas de urgencia por problemas de salud mental en niños se duplican en 10 años

Tras compartir estos mensajes, Matías se acercó con su coche hasta la zona donde se encuentra el conocido como mamotreto de Añaza y se precipitó al vacío.

"Cogí el primer avión y aquí estoy, aún asimilando todo lo ocurrido, después de enterrarle y esperando para recoger sus cenizas", cuenta Xiomara a la periodista Mónica Ledesma.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La lucha de Xiomara

Ahora y tras conocer la muerte de su hijo, Xiomara se ha propuesto conseguir que, por una vez por todas, se derrumbe el conocido como mamotreto de Añaza.

En su conversación con 'Diario de Avisos', la madre de Matías reconoce que es consciente de que una demolición lleva largos y tediosos trámites burocráticos.

Sin embargo, la mujer se ha mostrado completamente firme y asegura que no va a parar hasta que vea con sus propios ojos cómo se derrumba este edificio. "Que de una vez lo derriben para que ninguna otra familia tenga que vivir este dolor", pide Xiomara.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Ayuda contra el suicidio

En España, disponemos de varios recursos como el Teléfono de la Esperanza (717 003 717) o el Teléfono Contra el Suicidio (911 385 385), dedicados a la prevención de este problema. Además, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones ha atribuido el 024 como número de teléfono corto y gratuito que ofrecerá un servicio anónimo y confidencial durante las 24 horas.