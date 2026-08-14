2.635 vacas de Alburquerque serán sacrificadas al detectar brucelosis

La Junta de Extremadura ha detectado casos de brucelosis en cuatro explotaciones ganaderas

Un Tribunal permite a un vecino de Lepe tener a sus dos vacas como mascotas y no tendrá que sacrificarlas

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La Junta de Extremadura ha detectado casos de brucelosis en cuatro explotaciones ganaderas que suman 2.635 cabezas de ganado vacuno que serán sacrificadas en cumplimiento de la normativa estatal que establece el vaciado sanitario como único medio y más eficaz para el control de la enfermedad.

En concreto, dos de estas explotaciones, con 322 y 122 reses, respectivamente, ya están confirmadas por el laboratorio de referencia nacional en Santa Fé (Granada), mientras que las otras dos, de 122 y 1.989, han dado positivo en los controles realizados por la administración regional y estarían pendientes de la confirmación oficial.

Estos datos han sido aportados por el consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Natural, Juan José García García, en una comparencia en la sede de la consejería en la que ha estado acompañado por el director general de Agricultura y Ganadería, Julio Antonio Rojas Pastor, con el objetivo de lanzar un mensaje de "tranquilidad" a la cabaña ganadera, trasladando la información con transparencia luz" sobre el foco detectado, muy próximo a la frontera con Portugal, y que según los estudios realizados se confirma que proviene del país vecino.

García ha recordado que España es "oficialmente indemne" a la Brucelosis desde el año 2022, como espera seguir siendo a partir de este año también a pesar de la aparición de este foco "muy localizado" que espera tener "completamente erradicado" a finales de este mes o principios de septiembre, a fin de proteger a las 475.000 cabezas de ganado bovino que tiene la comunidad autónoma.

Un foco detectado gracias a los chequeos del plan epidemiológico implantado en la comunidad, y por el cual se han establecido una serie de medidas en cumplimiento del aplicación del Programa Nacional de Vigilancia.

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En primer lugar el vaciado sanitario de las explotaciones confirmadas positivas con indemnización al ganadero según los valores establecidos por el Ministerio de Agricultura, lo cual conlleva la muerte de toda la explotación de vacas, de modo que se está realizando "progresivamente conforme tienen capacidad los mataderos", ha señalado el consejero.

Área de seguridad en un radio de 10 kilómetros

También se ha establecido "desde el primer momento" un área de seguridad en un radio de 10 kilómetros en torno a las explotaciones afectadas, con restricción de movimientos de especies sensibles a la brucelosis, salvo movimientos con destino al matadero.

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En tercer lugar, se ha realizado un control serológico de todos los animales mayores de 12 meses de la totalidad de las explotaciones dentro del área de seguridad de 10 kilómetros de radio en torno a las producciones afectadas. En este sentido, ha señalado que son más de 100 explotaciones en las que se han realizado 15.000 controles. De ellas, se tienen ya los resultados de la mitad de las explotaciones, con todas ellas negativas a la enfermedad.

Y en cuarto lugar, en aplicación de este Programa Nacional de Vigilancia, se han hecho encuestas epidemiológicas y estudios génicos para determinar el biotipo de la Brucelosis, y en este sentido ha señalado que es el 1, que coincide con el biotipo que hay en Portugal, por lo que probablemente el foco extremeño tiene su origen en el país vecino y será considerado como foco secundario.

Habrá indemnizaciones

El consejero, que ha agradecido la cooperación de los ganaderos afectados, ha avanzado que las indemnizaciones correspondientes al vaciado sanitario va a suponer un "esfuerzo importante" al erario extremeño, ya que vienen estipuladas en el real decreto 389/2011.

Así, las dos explotaciones confirmadas oficialmente recibirán 186.000 euros en el caso de la que tiene 322 vacas, y la otra, la de 122, percibirá 72.000 euros. A esta cuantía hay que sumar los 600 euros por animal que recibirá el ganadero por el valor de la carne.

Unas cantidades que asumirá la hacienda autonómica que se podrían verse notablemente incrementadas con la confirmación oficial de las otras dos explotaciones, especialmente la que cuenta con casi 2.000 reses, cuya indemnización superaría el millón de euros.

Con todo, el consejero reconoce que no se alcanzará el valor de mercado de las explotaciones, pero supondrá "una ayuda bastante importante", por lo que ha pedido confianza en los vaciados sanitarios. Asimismo, ha recordado que posteriormente podrán optar a las ayudas para reposición de cabezas de ganado que convoca la administración regional.

En cualquier caso, García ha hecho hincapié en que estás indemnizaciones se van a abonar por cada cabeza de ganado en cumplimiento de la ley. "Ningún ganadero al que se le aplique un vaciamiento sanitario se va a quedar sin sus correspondientes indemnizaciones", ha remarcado el consejero, quien confía en que las medidas adoptadas sirvan para erradicar el foco en las próximas semanas de modo que se pueda levantar en septiembre las restricciones de movimientos.