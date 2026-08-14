El Partido Animalista advierte de que causar intencionadamente la muerte de animales puede constituir un delito

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El Partido Animalista Pacma denunciará ante la Guardia Civil a un vecino de Valdepeñas, Ciudad Real, que reconoció en un vídeo difundido en redes sociales haber matado a alrededor de 40 gatos comunitarios que habrían entrado en su finca o circulado por las carreteras próximas.

Responsabilidad del Ayuntamiento de Valdepeñas

PACMA ha explicado en un comunicado este viernes, que tuvo conocimiento de los hechos a través de una grabación publicada por el propio individuo, en la que relata su actuación y justifica la muerte de los animales al considerar que los gatos son depredadores y que quienes quieran tenerlos deberían mantenerlos dentro de sus domicilios.

Según recoge la formación animalista, el hombre asegura además haber atropellado a una decena de ejemplares cuando cruzaban la carretera y haber acabado posteriormente con otros animales después de que accedieran a su propiedad.

En la misma grabación, el vecino responsabiliza al Ayuntamiento de Valdepeñas de permitir la alimentación de los gatos comunitarios y dirige insultos contra una persona encargada de la gestión de una colonia felina.

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PACMA ha anunciado que trasladará a la Guardia Civil tanto los hechos relatados en el vídeo como el material disponible para que se investigue lo ocurrido y se determinen, en su caso, las posibles responsabilidades.

La formación recuerda que los gatos comunitarios no pertenecen a las personas que se encargan de su cuidado, sino que son animales procedentes de poblaciones de gatos abandonados cuya gestión corresponde a las administraciones locales conforme a la legislación vigente.

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El Partido Animalista advierte de que causar intencionadamente la muerte de animales puede constituir un delito contemplado en el Código Penal, por lo que considera necesario que los hechos sean investigados y se depuren las responsabilidades que pudieran corresponder.

Asimismo, ha reclamado al Ayuntamiento de Valdepeñas que compruebe de forma inmediata el estado de las colonias felinas de la zona, determine cuántos ejemplares podrían haber desaparecido y adopte medidas para proteger tanto a los animales supervivientes como a las personas encargadas de su cuidado.