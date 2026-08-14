Claudia Barraso 14 AGO 2026 - 17:30h.

El abogado ha defendido que los agentes llevan buscando pruebas durante tres días y que no han presentado nada

Carlota, la hija detenida por el asesinato de sus padres Javier y Esther en Tauste, Zaragoza, fue al hospital con magulladuras un día después del crimen

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Luis Carlos Rivera, el novio de Carlota y también acusado de haber matado a Javier Sánchez y Esther Latorre, padres de la detenida, podría haber tenido una amante y llevar una doble vida aparte de la que llevaba hasta el día en el que se produjo el crimen.

Sin embargo, como ha podido conocer el medio ‘El Español’, el abogado de Luis Carlos ha descrito a su cliente como una persona “tímida, educada, influenciable y muy normal”, pese a todos los rumores que empiezan a salir a la luz después de que la jueza decretas prisión provisional para él y su novia por el asesinato del matrimonio.

El mismo medio ha confirmado que el letrado, que fue asignado por el turno de oficio, no ha descartado poder recurrir el auto que le mantiene en la cárcel, ya que, por el momento, “todos son indicios que se tendrán que demostrar”, alega. Aunque no haya pruebas lo bastante sólidas para culparles del asesinato, los investigadores sí que consideran que Luis Carlos y su novia Carlota, fueron los autores materiales del crimen.

En prisión hasta la espera de juicio

Los dos acusados han sido enviados a prisión hasta que se celebre el juicio para garantizar que ni él, ni la hija mayor de Javier Sánchez y Esther Latorre, puedan darse a la fuga u oculten pruebas que pueda entorpecer la investigación de los agentes para esclarecer los hechos.

Además, el abogado ha defendido que os agentes llevan tres días en la casa donde se produjo el crimen, recabando pruebas y peinando cada rincón del domicilio, pero que si no han presentado ya alguna prueba es porque no han encontrado nada que inculpe a los dos detenidos.

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Sobre el posible embarazo o la supuesta amante

‘El Español’ ha confirmado que, en el caso de Luis Carlos, la jueza ha considerado especialmente probable el riesgo de fuga, algo que también ha sido desmentido por el abogado. Sobre el embarazo de Carlota o la amante que supuestamente tenía, no ha querido confirmar ni desmentir ninguna de las dos cosas.

También ha explicado que el auto de la jueza habla de que están siendo investigados por homicidio, y no por asesinato, pero que la magistrada no descarta elevar esta clasificación según se vaya desarrollando la investigación. Además, sigue respaldando que ni el uno ni el otro se han inculpado mutuamente.