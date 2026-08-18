Las autoridades recomiendan quedarse en casa alejándose de muebles, ventanas y lámparas mejor que salir a la calle

Una nueva jornada de terremotos en Granada echa a los vecinos a la calle en busca de protección

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En Granada, haber vivido dos terremotos con una diferencia de solo cuatro días ha alterado el ánimo de los vecinos, pero también le fisionomía de las localidades más afectadas. Son numerosos los daños en calles y edificios y preocupa especialmente el estado de varias viviendas en la localidad de Las Gabias.

En la ciudad, coches aplastados, cascotes por todas partes, grietas en fachadas y edificios que parecen aguantar en difícil equilibrio. Preocupan varios inmuebles, en concreto nueve de mayor gravedad, sin dañar a la estructura de los mismos, aseguraba este martes la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo.

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Por precaución se ha desalojado a 600 vecinos de cinco edificios en el municipio de Las Gabias, mientras los vecinos evalúan los daños. "Posiblemente a lo largo del día de mañana miércoles esté todo lo reestablecido para que puedan volver a sus viviendas", señala Merinda Sádaba, alcaldesa de Las Gabias.

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La Alhambra permanece cerrada y la Guardia Civil ha desalojado edificios oficiales y centros comerciales. "Hemos salido todos por pata corriendo", relataba una vecina. Sin embargo, salir corriendo es el primer impulso, pero no es la mejor opción. "Hay que buscar un sitio que sea seguro debajo de un pórtico, debajo de una mesa y quedarse quieto y esperar a que acabe la sacudida", explica José Miguel Azañón, catedrático geólogo de la Universidad de Granada.

Las autoridades recuerdan que la autoprotección es fundamental y mejor quedarse en casa alejándose de muebles, ventanas y lámparas que salir a la calle.