Europa Press Redacción Andalucía 19 AGO 2026 - 18:15h.

Por el contrario, la Catedral de Granada y otras iglesias permanecerán cerradas hasta nuevo aviso

Una nueva jornada de terremotos en Granada echa a los vecinos a la calle en busca de protección

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GranadaLa Archidiócesis de Granada ha informado de que este próximo jueves, 20 de agosto, está prevista la reapertura al público en la capital de la Capilla Real, el Monasterio de La Cartuja y la Abadía del Sacromonte tras las valoraciones realizadas de su estado en el marco del episodio sísmico que afecta a Granada y su área metropolitana.

La Catedral permanecerá cerrada

Así lo ha dado a conocer este miércoles la institución eclesiástica en un mensaje, en el que detalla que a los referidos inmuebles religiosos y de gran afluencia turística de la capital se nazarí se unirá también este jueves la iglesia parroquial del Sagrario, espacio adosado a la catedral, que también volverá a abrir sus puertas.

De otra parte señalan que permanecen cerrados otros espacios como la Catedral de Granada, la Iglesia Imperial, la Iglesia San Miguel Bajo y Santa María de la Aurora Coronada, la Capilla de María Auxiliadora del Zaidín, la Parroquia de Ntra. Sra. de Gracia, la Parroquia Santos Justo y Pastor, el Convento de Santa Cruz la Real, y la Iglesia del Santísimo Cristo de la Misericordia de Belicena en Vegas del Genil.