Laura Sólvez Antonio Bernal 07 SEP 2026 - 21:25h.

Los padres de los niños en Ceuta denuncian inseguridad por la presencia de migrantes en las calles

Nervios y miedo ante la vuelta al cole en Ceuta: medidas de seguridad en los centros educativos y atención psicosocial

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Las protestas continúan en Ceuta y muchos vecinos piden una solución que no llega más de un mes después de que se produjera el asalto masivo a la ciudad autónoma. "El miedo y la incertidumbre de sus padres no tienen por qué sufrirla a nuestros hijos", es el clamor que se ha oído en esas protestas.

A escasas horas de la vuelta al cole los padres no lo tienen claro. "Lo que no puede ser es que nuestros hijos pierdan las clases por culpa de esta gente", dice una madre. Tampoco los niños. "Tengo ganas de ver a los compañeros en la vuelta a clase, pero también tengo miedo", decía una niña.

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Los esperados encuentros infantiles no se van a producir en muchos casos. "Ellos viven asustaditos porque le han quitado el verano, le han quitado su feria, le han quitado su playa", denuncia otra mujer.

Presencia policial y militar en los colegios

La dejadez administrativa con la educación no convence a los ceutíes. Y la presencia policial y militar en los centros, menos. "No puede ser que los niños tengan que ir acompañados de militares", reclama otra madre.

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También hay de los que exigen mano dura. "Yo no quiero vigilancia, yo quiero que se vayan de mi ciudad, que se vayan de mi país", reclama. Piden que sus hijos puedan ir al colegio como el resto de niños españoles.