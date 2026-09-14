Exclusiva | Víctima de un intento de sumisión química: "Me dijo que me había echado algo"

'Vamos a ver' ha hablado en exclusiva con la víctima de un intento de sumisión química por parte de un policía

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El pasado mes mayo, la Policía Nacional detuvo a un agente, ahora suspendido de sus funciones, por intentar drogar a una mujer en Granada.

Al parecer, ambos habrían quedado a través de una aplicación de citas, y, según registraron las cámaras del lugar el policía habría aprovechado que ella fue al baño para introducirle droga en es copa de vino.

Un cliente del bar lo vio todo y dio la voz de alarma. La policía se persona en el bar y analiza el contenido de la copa. La joven formaliza la denuncia y asegura que confiaba en él porque tenían amigos en común.

Exclusiva | Víctima de un intento de sumisión química: "Quiero hacer un llamamiento a las posibles víctimas de este hombre"

El policía fue detenido y puesto a disposición judicial, aunque fue puesto en libertad a la espera del juicio.

Ahora, hemos conocido que la fiscalía pidió el vaciado del contenido de su móvil, ya que creen que podría tratarse de un agresor en serie especializado en sumisión química y que podría haber actuado en más ocasiones.

Por eso, su víctima ahora ha decidido hacer un llamamiento a todas las mujeres de Granada que quedasen con ese hombre y se encontrasen mal al día siguiente.