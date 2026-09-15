Claudia Barraso 15 SEP 2026 - 18:01h.

La realidad de muchos jóvenes en España pasa por la difícil situación de la vivienda hasta trabajos monótonos

Enganchados a TikTok: el 20% de los jóvenes españoles pasa más de dos horas diarias

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La situación de muchos jóvenes lleva tiempo reflejándose y denunciándose públicamente en redes sociales. Los inalcanzables precios de la vivienda, el controvertido panorama del alquiler y la interminable búsqueda de trabajo son algunos de los aspectos que presiona a muchos de ellos hasta acabar agotándolos con apenas 20 años.

Es el caso de Marlo, un joven de 23 años que a partir de un vídeo que grabó para redes sociales decidió documentar su “búsqueda de un propósito” e ir informando a sus seguidores a través de vídeos blogs.

“Trabajaba de 9:00 a 17:00 en una oficina en Madrid y durante seis meses viví exactamente el mismo día. Del trabajo a casa, dormir y volver a empezar”, hasta que un día tuvo “una crisis existencial” por la que reflexionó si eso era realmente lo que quería. Fue el 15 de diciembre cuando decidió subir ese vídeo que cambió su vida.

Las respuestas de su entorno

Cuando intentó comunicar a su entorno lo que le estaba pasando por la cabeza y que sentía “que se la estaba pasando la vida” por estar en aquel primer trabajo de su vida, lo que recibía era comentarios como “es lo que hay” o “bienvenido al mundo laboral”, pero Marlo no decidió acostumbrarse a una vida que no estaba hecho para él.

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Él es uno de los jóvenes que tuvo que trasladarse y salir de su ciudad para conseguir trabajo y decidió comenzar una nueva vida en Madrid, donde consiguió este trabajo que le hizo darse cuenta de que esa rutina no era para él pese a haberse preparado para ello durante algunos años de su vida.

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Su nuevo plan

Hace apenas tres días publicó un vídeo donde decía que iba a coger un vuelo solo de ida para irse por segunda vez de casa: “Sin trabajo, sin plan y con 3.000 euros y bastante miedo”. Dice que una de sus inseguridades es descubrir si es capaz de valerse por sí mismo y es por eso que ha decidido sacarse un vuelo solo de ida para saber si puede responder a esa pregunta como le gustaría, aunque con sus padres tiene todas las comodidades resueltas.

En otros vídeos también habla de cómo parar de desaprovechar el tiempo pasándolo con el móvil, viendo contenido durante horas y cómo ganar motivación para quitarse estos malos hábitos. Todo su contenido está basado en la superación y en atreverse a los cambios para no acomodarse en una vida que no disfrutamos.