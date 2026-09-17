Una oveja que llevaba deambulando por Salamanca durante más de dos meses ha sido capturada por la zona del matadero

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SalamancaLa búsqueda de la oveja que ha estado deambulando por distintas zonas de Salamanca durante más de dos meses ha finalizado.

Tras varias jornadas de búsqueda, llamadas de vecinos y testigos que juraban y perjuraban haberla visto por las calles de la ciudad salamantina, el animal ha sido capturado por agentes de la Policía Local de Salamanca.

La captura de la oveja

Según ha informado el medio digital 'Salamanca 24 horas' gracias a fuentes policiales, la oveja habría sido localizada y capturada este pasado miércoles 16 de septiembre tras recibir la llamada de un vecino.

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Al parecer, los agentes de la Policía Local de la ciudad recibieron una llamada de un testigo que aseguraba haber visto a este animal que llevaba desaparecido desde el mes de julio por la zona del matadero.

Nada más recibir la llamada a la que dieron credibilidad, los agentes se trasladaron hasta la zona indicada y, tras varias horas buscando a la oveja que llevaba fugada desde el mes de julio, consiguieron localizarla.

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Fue sobre las 14:00 horas de la tarde de este miércoles cuando los policías locales encontraron a la oveja que tantos quebraderos de cabeza le habían estado ocasionando desde el pasado 11 de julio que desapareció.

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Tras desplegar a un vehículo y a dos motocicletas de la Policía Local de Salamanca, la oveja fue capturada, como informa el medio de comunicación anteriormente citado.

"La oveja fue localizada y capturada cerca del matadero, poniendo fin a varias semanas en las que el animal había recorrido diferentes zonas de Salamanca", terminan indicando desde 'Salamanca 24 horas'.