Carlos Plá Valencia, 13 SEP 2026 - 20:30h.

3.192 capturas se han realizado gracias a la colaboración de los cazadores, mientras que 2.145 ejemplares han sido atrapados en las jaulas colocadas en puntos estratégicos

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El plan de choque de la Generalitat Valenciana para hacer frente a la sobrepoblación de jabalís y reducir el riesgo de expansión de la peste porcina africana ha permitido ya capturar 5.337 ejemplares en el conjunto de la Comunitat Valenciana. El dispositivo conjunto con los cazadores se ha complementado con la acción directa a través de la instalación de jaulas que ha permitido obtener los registros más elevados en las zonas de Xàbia-Dénia y municipios colindantes, La Plana, La Valldigna y La Safor.

El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, ha presentado en Benicàssim (Castellón) las principales líneas de este plan de choque que combina la colaboración del sector cinegético con el trampeo y un amplio dispositivo de medios técnicos, humanos y logísticos.

"La Generalitat está actuando con anticipación, medios y presencia sobre el territorio para reducir una sobrepoblación que supone un riesgo ambiental, sanitario y de seguridad. Hemos puesto en marcha un plan coordinando a cazadores, técnicos y medios logísticos, porque frente a una amenaza como la peste porcina africana no cabe la improvisación: hay que prevenir, actuar y estar preparados, y eso es exactamente lo que estamos haciendo", ha señalado Martínez Mus.

Cazadores y jaulas

Del total de 5.337 ejemplares retirados, 3.192 corresponden a actuaciones realizadas con la colaboración de los cazadores, un colectivo que el vicepresidente ha denunciado que "ha estado demonizado durante años". Del total, 743 proceden de la provincia de Castellón.

A estos se suman 2.145 jabalís capturados mediante jaulas en la Comunitat Valenciana, 1.047 en Valencia, 659 en Alicante y 439 en Castellón. El dispositivo de jaulas ha permitido retirar hasta principios de septiembre 490 ejemplares en la xona de Xàbia-Dénia, 256 en La Plana, 256 en La Valldigna y 245 en La Safor. "Tenemos un problema muy grave de sobrepoblación condicionando por la inacción de las pasadas legislaturas, pero vamos avanzando porque las medidas están funcionando", ha incidido el vicepresidente.

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"Estamos en Benicàssim, municipio de la segunda zona de la Comunitat con más capturas de jabalí mediante jaulas. En una localidad costera y turística, donde la actividad cinegética está muy limitada, estas jaulas son una herramienta esencial para reducir la presencia de estos animales de forma segura y eficaz", ha explicado el conseller. "El problema de la sobrepoblación también afecta a la seguridad vial y a los agricultores y es una evidencia que no va a solucionarse en una primera tanda de trabajos, pero se seguirá actuando", ha añadido.

Martínez Mus ha asegurado que la Generalitat mantendrá una actuación "firme, coordinada y basada en criterios técnicos" para hacer frente a la sobrepoblación de jabalíes, reducir los riesgos para la seguridad y proteger la sanidad animal en toda la Comunitat Valenciana. Asimismo, ha destacado que los resultados obtenidos "confirman la eficacia de un dispositivo que combina prevención, vigilancia y colaboración con el sector cinegético, y que continuará adaptándose a las necesidades de cada territorio".

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Amplio dispositivo

El dispositivo puesto en marcha por la Generalitat cuenta con 40 profesionales, entre personal técnico y de campo, y 35 vehículos. Además, se han habilitado siete cámaras frigoríficas industriales, un laboratorio veterinario, cinco almacenes y una oficina para garantizar la correcta gestión sanitaria y logística de los ejemplares retirados.

Para las labores de control y seguimiento se dispone de 200 trampas, entre jaulas y capturaderos, así como de 238 cámaras de fototrampeo, 132 cámaras de videovigilancia y un dron equipado con cámara térmica.

Una de las principales líneas de actuación es el apoyo a los cazadores mediante una ayuda de 40 euros por cada jabalí entregado a la unidad logística. Para facilitar estas entregas se han establecido 16 rutas de recogida que prestan servicio a 80 municipios, con actuaciones de lunes a sábado a cargo de la unidad logística de Vaersa. Hasta el momento han participado en el programa 137 cotos de caza de la Comunitat Valenciana, de los que 23 corresponden a la provincia de Castellón.

La unidad logística se encarga de recibir y gestionar los cadáveres, garantizar su correcta eliminación y emitir los certificados necesarios para que los cazadores puedan solicitar la ayuda correspondiente. Este dispositivo también interviene ante situaciones de riesgo provocadas por fauna cinegética y comunicadas a través del teléfono de emergencias 1·1·2.