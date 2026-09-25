Un avión procedente de Zurich aterriza de emergencia en Valencia y ocasiona cinco desvíos
El aeropuerto ha suspendido las operaciones y ha desviado cinco vuelos procedentes de Malta, Rotterdam, Ámsterdam, Basilea y Marrakech.
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Un avión A-320 de Swiss Air procedente de Zúrich (Suiza) ha tenido que aterrizar de emergencia este viernes en el aeropuerto de Manises (Valencia) y ha obligado a desviar otros cinco vuelos mientras permanecía parado en la pista.
Según han indicado fuentes de Aena, el aterrizaje se ha producido sobre las 15:30 horas y, tras tomar tierra, el avión se ha quedado parado en la pista, lo que ha ocasionado el bloqueo de la misma durante unos minutos.
En consecuencia, el aeropuerto ha suspendido las operaciones y ha desviado cinco vuelos procedentes de Malta, Rotterdam, Ámsterdam, Basilea y Marrakech.
El vuelo de Swiss Air había salido del aeropuerto de Zúrich y tenía previsto aterrizar a las 14:10 horas en el aeropuerto de Valencia, donde finalmente lo ha hecho con retraso y tras dar varias vueltas sobre el aeropuerto de Manises. Aena ha informado de que, tras este incidente, el aeropuerto ha vuelto a operar con normalidad.