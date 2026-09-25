Un avión procedente de Zurich aterriza de emergencia en Valencia y ocasiona cinco desvíos

El aeropuerto ha suspendido las operaciones y ha desviado cinco vuelos procedentes de Malta, Rotterdam, Ámsterdam, Basilea y Marrakech.

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Un avión A-320 de Swiss Air procedente de Zúrich (Suiza) ha tenido que aterrizar de emergencia este viernes en el aeropuerto de Manises (Valencia) y ha obligado a desviar otros cinco vuelos mientras permanecía parado en la pista.

Según han indicado fuentes de Aena, el aterrizaje se ha producido sobre las 15:30 horas y, tras tomar tierra, el avión se ha quedado parado en la pista, lo que ha ocasionado el bloqueo de la misma durante unos minutos.

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En consecuencia, el aeropuerto ha suspendido las operaciones y ha desviado cinco vuelos procedentes de Malta, Rotterdam, Ámsterdam, Basilea y Marrakech.

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El vuelo de Swiss Air había salido del aeropuerto de Zúrich y tenía previsto aterrizar a las 14:10 horas en el aeropuerto de Valencia, donde finalmente lo ha hecho con retraso y tras dar varias vueltas sobre el aeropuerto de Manises. Aena ha informado de que, tras este incidente, el aeropuerto ha vuelto a operar con normalidad.