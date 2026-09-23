Dos pilotos de la RAF británica se salvan 'in extremis' al saltar en paracaídas antes de que el avión se estrelle
Dos pilotos ingleses están siendo atendidos por heridas leves tras eyectarse de un avión de entrenamiento que se estrelló en Gales.
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Las imágenes son espectaculares. Muestran la eyección en el último minuto de dos pilotos de la Real Fuerza Aérea (RAF) y desplegar sus paracaídas antes de que su avión de entrenamiento, un jet Hawk T2, se estrellara en la isla de Anglesey, en el norte de Gales.
Los pilotos resultaron heridos, aunque no de gravedad, según un comunicado de la policía local. Helicópteros de la Guardia Costera y del Servicio de Ambulancias Aéreas de Gales, que acudieron al lugar y trasladaron a los aviadores al Hospital Queen Elizabeth de Birmingham.
La RAF ha anunciado el inicio de una investigación para determinar la causa del accidente . "Enseguida supe que el avión tenía problemas: justo al despegar había una llama naranja, y al acelerar estaba prácticamente en llamas", declaró un testigo a la BBC. "A medida que ganaba altitud, la llama desapareció, pero era evidente que estaba en peligro. Ascendió con una inclinación agresiva, se inclinó violentamente dos veces en el aire y luego se oyeron dos fuertes y claros estallidos. Los pilotos se eyectaron y ambos paracaídas se abrieron."
Un portavoz de la Real Fuerza Aérea (RAF) declaró: "Se produjo un incidente cerca de Anglesey en el que se vio involucrado un avión T2 Hawk de la RAF, que volaba desde la base aérea de Valley. Se ha iniciado una investigación y no haremos más comentarios por el momento."
El secretario de Defensa británico, Wes Streeting, dijo en una publicación en X: "Mis pensamientos están, ante todo, con los pilotos. Proporcionaremos más información a su debido tiempo"
Rhun ap Iorwerth, primer ministro de Gales, dijo estar "muy complacido y aliviado" de que los pilotos no hubieran resultado "gravemente heridos" y deseó a la tripulación una "pronta recuperación".