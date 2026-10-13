Celia Molina 13 OCT 2026 - 12:16h.

Los actores de 'Breaking Bad' expresan su dolor por la muerte del joven RJ Mitte, que se ha quitado la vida a los 34 años

Bryan Cranston, protagonista de 'Breaking Bad', roto por la muerte de RJ Mitte, su "hijo" en la serie: "Estoy abatido"

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El elenco de la aclamada serie 'Breaking Bad' continúa en shock por la prematura muerte de su compañero RJ Mitte, a los 34 años. El actor, que nació con parálisis cerebral e interpretó al hijo de Walter White en la producción de AMC, fue encontrado sin vida en su domicilio, según la información emitida por Departamento de Policía de Brownsville, Texas, EEUU.

Aunque, en principio, no se especificó la causa de su muerte, el protagonista de la serie, Bryan Cranston, así como el medio TMZ, han confirmado que Mitte se quitó la vida. Su representante, en un comunicado, ha pedido privacidad para la familia, al tiempo que ensalza la gran visibilidad que el actor dio sobre su enfermedad:

"Mitte era conocido sobre todo por su papel de Walter Flynn White Jr. en la aclamada y galardonada serie de AMC 'Breaking Bad'. Basándose en su propia experiencia al vivir con parálisis cerebral, aportó autenticidad al personaje y creó una plataforma para la concienciación sobre la discapacidad y la inclusión. También ejerció de embajador de United Cerebral Palsy y Shriners Children’s. Fue presidente de The Mitte Foundation, al tiempo que utilizaba su plataforma para desafiar los estereotipos y promover una mayor representación de las personas con discapacidad", dice el texto sobre su trágico fallecimiento.

"Mi querido hijo en 'Breaking Bad' ha fallecido"

Sus compañeros de profesión no han tardado en expresar sus condolencias, empezando por Cranston, que ha publicado un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram en el que recuerda cómo conoció al que sería su hijo dentro de la famoso producción:

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"Mientras escribo esto esta noche, me siento profundamente abatido. RJ Mitte, mi querido hijo en 'Breaking Bad', ha fallecido. Lo conocí cuando solo tenía 14 años, al ser elegido para interpretar a Walter White Jr., un papel que desempeñó con tanta alegría y entusiasmo. Nacido con parálisis cerebral, nunca —jamás— permitió que ese reto fuera una excusa para nada. Afrontó el exigente calendario de rodaje con gran determinación", ha dicho el actor.

"Toda esa promesa y ese potencial suponen ahora una gran pérdida. Es especialmente devastador saber que se quitó la vida. ¿Por qué? Hace solo unas semanas nos estábamos enviando mensajes de texto, intentando concretar cuándo podríamos quedar para comer. No sé si esa comida habría cambiado su futuro… Pero sí sé que le quería y que disfruté muchísimo de su compañía a lo largo de todos esos años en la serie, y también después de que se apagaran los focos de 'Breaking'. Te echaré de menos, hijo", ha concluido 'Heisenberg'.

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"No me lo puedo creer", ha dicho Dean Norris

Dean Norris, que interpretó a Hank Schrader en la serie de cinco temporadas, calificó la noticia de la muerte de Mitte como "desgarradora" en una publicación de X: "Tengo el corazón destrozado. Aunque RJ no interpretaba a mi hijo en la serie, siempre le cuidé como si fuera un niño pequeño en el plató. Era un joven encantador y lo echaremos mucho de menos. No me lo puedo creer. Estoy pensando en él y en su familia", ha expresado.

"Esta noticia me ha dejado desconsolado"

Por su parte, Aaron Paul, que interpretó a Jesse Pinkman en la serie, afirmó que se quedó "sin palabras" al enterarse de la noticia, según The Hollywood Reporter. Esta noticia me ha dejado desconsolado. RJ, te quiero, amigo mío. Te echaremos de menos. Y a quienquiera que esté leyendo esto, por favor, que sepa que es querido y que no está solo. Recuérdalo siempre", añadió.

Por último, el cineasta Michael D. Coffey, que eligió a Mitte para interpretarlo en 'Triumph', la película que escribió basada en su propia vida, afirmó que él y el actor "conectaron al instante como hermanos". Posteriormente, eligió a Mitte para su próximo thriller sobrenatural, 'One Eye Open', cuyo estreno está previsto para el 16 de octubre. "Elegí a RJ para protagonizar mi primera película, porque quería a un gran actor con parálisis cerebral que me interpretara", dijo Coffey en un comunicado a la revista People. "RJ estuvo increíble", añadió el director.

"RJ fue muy trabajador desde su infancia, cuando ya ayudaba a su madre. Siempre estaba yendo a hospitales y demás para defender los derechos de las personas con discapacidad. Será profundamente echado de menos por las muchísimas personas cuyas vidas tocó", concluyó.