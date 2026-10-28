Dos vagones del tren Iryo siniestrado en Urda, Toledo, descarrilaron tras ser alcanzados por un tren de Renfe

Última hora del accidente entre un tren Iryo y un AVE a la altura de Urda, Toledo: dos vagones han caído por un terraplén

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UrdaLos primeros indicios del accidente ferroviario entre Mora y Urda (Toledo) ocurrido poco antes de las 9.00 horas de este miércoles apuntan a que un AVE de Renfe podría haber alcanzado a un tren Iryo por detrás, lo que ha causado el descarrilamiento de dos vagones del tren Iryo, según han indicado a Europa Press fuentes del Ministerio de Transportes.

Tanto personal de Adif como de Renfe se han desplazado al lugar del accidente, que ha obligado a interrumpir la circulación de la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía.

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"Hay muchos muertos", narra un testigo del accidente

Por otro lado, en 'El Programa de Ana Rosa' han podido hablar con uno de los pasajeros de uno de los trenes accidentados. Ha sido Alberto Sotillos, politólogo y colaborador del programa de Telecinco, el que ha podido hablar con su cuñado.

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"Hay muchos muertos, esto es horrible", ha narrado Alberto Sotillos, colaborador del programa de Telecinco, que ha hablado con su familiar y testigo del accidente de los trenes accidentados que han caído por el terraplén.

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"Un choque brutal. Un amasijo de hierros en el que están intentando ayudar a la gente. Se ha producido incendios y llamaradas que los pasajeros han intentado apagar con lo que tenían y con lo que podían", informaba el comunicador desde 'El programa de Ana Rosa'. Además, Alberto Sotillos ha recalcado que su familiar tenía "la necesidad" de ayudar a todo aquel que pudiese tras ocurrir este accidente ferroviario.

Cubrían el trayecto Madrid-Sevilla

Renfe ha habilitado ya cambios y anulaciones de billetes para los pasajeros que se vean afectados por el corte de la línea.

Adif ha precisado que la "incidencia" ha ocurrido entre Mora y Orgaz y Urda (Toledo), en el punto kilométrico 118, entre un tren de Renfe y otro de la compañía Iryo que cubrían el trayecto Madrid-Sevilla.