Reacciones políticas al choque de trenes entre un AVE y un Iryo en Toledo: el Gobierno suspende su agenda

“Sigo con atención y preocupación el accidente ferroviario ocurrido esta mañana en Urda", ha señalado el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano Garcia-Page

Última hora del accidente entre un tren Iryo y un AVE a la altura de Urda, Toledo: dos vagones han caído por un terraplén

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ToledoUn nuevo accidente tras un choque de trenes ha vuelto a activar todas las alarmas después de que un convoy de Renfe y otro de Iryo hayan colisionado a la altura de Toledo. Los hechos se han producido entre las localidades de “Mora y Orgaz y Urda”, en el punto kilométrico 118, según ha señalado Adif, que ha precisado que los trenes “cubrían el trayecto Madrid-Sevilla”.

Según ha confirmado también Renfe, el “accidente ferroviario” ha provocado la inmediata interrupción de la circulación, mientras distintos testigos y usuarios en las redes sociales hablan de un siniestro muy grave con numerosas víctimas mortales.

Vagones han caído por un terraplén tras el choque de trenes en Toledo

Los hechos han tenido lugar a primera hora de este miércoles, a alrededor de las 8:54 horas, y varios vagones han caído por un terraplén tras la colisión entre los trenes, según han señalado fuentes del servicio de Emergencias 112.

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“Sigo con atención y preocupación el accidente ferroviario ocurrido esta mañana en Urda. En estos momentos, me encuentro de camino hacia el lugar y tanto yo como el resto de mi Gobierno suspendemos nuestra agenda”, ha dicho Emiliano García-Page, en una de las primeras reacciones al suceso en el bloque socialista.

Ante los hechos, el Gobierno regional ha activado el Plan Territorial de Emergencia de Castilla-La Mancha (Platecam) en fase de Emergencia Situación Operativa 1 en Toledo, donde están trabajando bomberos de los parques de Alcázar de San Juan y Orgaz, Protección Civil de varios pueblos de los alrededores, tres helicópteros sanitarios y dos UVI.

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"Lo prioritario es atender a las víctimas"

En su primera reacción tras conocer los hechos, el presidente Pedro Sánchez se ha mostrado "consternado ante el grave accidente de trenes", asegurando que permanece "en constante contacto con el ministro de Transportes y con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page".

"Los servicios de emergencia están trabajando sobre el terreno para atender a las personas afectadas y garantizar su seguridad, en coordinación con todas las administraciones implicadas. Mi cariño, solidaridad y apoyo a todas las víctimas y sus familias", ha escrito en un mensaje publicado en 'X'.

Por su parte, desde la oposición, Alberto Núñez Feijóo ha subrayado, expresando preocupación, que "lo prioritario ahora es atender a las víctimas y acompañar a sus familias".

"Todo mi apoyo a los equipos de emergencia que trabajan sobre el terreno", ha señalado en un breve mensaje a través de 'X'.

Ante lo ocurrido, Frente Amplio también ha decidido suspender todos sus actos de precampaña a las elecciones generales, con su principal candidata, Ada Colau, afirmando que sigue con "mucha preocupación" las informaciones sobre este siniestro y ha mostrado su "solidaridad con las personas afectadas".

A través de un mensaje en 'X', al mismo tiempo, ha enviado también su "apoyo a los servicios de emergencia que ya están trabajando sobre el terreno".

Desde la cuenta oficial de Frente Amplio, igualmente, han insistido en que siguen "con enorme preocupación las noticias del accidente ferroviario en Toledo": "Toda nuestra solidaridad con las personas afectadas y nuestro apoyo a los servicios de emergencia", ha apostillado la candidatura.

De igual modo, el líder de IU, Antonio Maíllo, ha comentado que también sigue con "preocupación" la situación del accidente en Urda e insiste en mandar la solidaridad de su organización con los pasajeros y apoyo a los servicios públicos desplazados. "Es el momento de ser prudente y atender solo a la información proveniente de organismos oficiales", ha zanjado.

Dolor e indignación por una nueva tragedia ferroviaria

Por su parte, múltiples usuarios en las redes sociales han vuelto a alzarse contra la gestión de la seguridad ferroviaria tras una nuevo y fatal siniestro solo diez meses después de la tragedia de Adamuz.

Exigiendo responsabilidades, muchos han vuelto a pedir la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, denunciando que es “una vergüenza” que vuelva a ocurrir una colisión así entre trenes y mostrando el temor existente a viajar en tren tras los últimos acontecimientos y al propio estado de la infraestructura.