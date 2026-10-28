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Sociedad

El punto exacto del choque del tren de Renfe con otro de Iryo: entre Mora, Orgaz y Urda

Punto exacto choque de los dos trenes en los Yébenes, Toledo.
Punto donde ocurrió el accidente de trenes a la altura de Urda, en Toledo.. Europa Press
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Dos trenes de pasajeros, un AVE y otro de Iryo han chocado a primera hora de este miércoles a la altura de la estación de Urda, Toledo, bloqueando la vía Madrid-Andalucía. El accidente ha ocurrido exactamente en un punto entre Mora, Orgaz y Urda, en el punto kilométrico 118, cuando un tren de Renfe impactó con otro de la compañía Iryo, que cubrían el trayecto entre Madrid y Sevilla. Por el momento se habla de 39 muertos hasta el momento, según las primeras informaciones.

La colisión entre los dos trenes se ha producido a las 8:54 horas de este miércoles, a la altura de la estación de Urda, según las primeras informaciones que apuntan a que el AVE de Renfe podría haber alcanzado a un tren Iryo por detrás provocando el descarrilamiento de dos vagones.

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La estación de Urda, en Yébenes, en el punto kilométrico 118,887 de la línea férrea de ancho ibérico Madrid-Ciudad Real se encuentra actualmente sin servicio, aunque se conserva el antiguo edificio.

Desde 1988 se clausuraron las instalaciones de la estación de Urda y la mayor parte de esta línea Madrid-Ciudad Real gracias a la construcción del Nuevo Acceso Ferroviario a Andalucía, donde ha ocurrido el accidente de este miércoles. La circulación entre Madrid, Ciudad Real y Andalucía se encuentra interrumpida y las noticias que llegan auguran que no se reactivará en breve.

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