El accidente entre un AVE y un tren de Iryo ha ocurrido las 8.30 horas entre Urda y Ordaz, en Toledo

Última hora del accidente entre un tren Iryo y un AVE a la altura de Urda, Toledo: dos vagones han caído por un terraplén

Compartir







Dos trenes de pasajeros, un AVE y otro de Iryo han chocado a primera hora de este miércoles a la altura de la estación de Urda, Toledo, bloqueando la vía Madrid-Andalucía. El accidente ha ocurrido exactamente en un punto entre Mora, Orgaz y Urda, en el punto kilométrico 118, cuando un tren de Renfe impactó con otro de la compañía Iryo, que cubrían el trayecto entre Madrid y Sevilla. Por el momento se habla de 39 muertos hasta el momento, según las primeras informaciones.

La colisión entre los dos trenes se ha producido a las 8:54 horas de este miércoles, a la altura de la estación de Urda, según las primeras informaciones que apuntan a que el AVE de Renfe podría haber alcanzado a un tren Iryo por detrás provocando el descarrilamiento de dos vagones.

La estación de Urda, en Yébenes, en el punto kilométrico 118,887 de la línea férrea de ancho ibérico Madrid-Ciudad Real se encuentra actualmente sin servicio, aunque se conserva el antiguo edificio.

Desde 1988 se clausuraron las instalaciones de la estación de Urda y la mayor parte de esta línea Madrid-Ciudad Real gracias a la construcción del Nuevo Acceso Ferroviario a Andalucía, donde ha ocurrido el accidente de este miércoles. La circulación entre Madrid, Ciudad Real y Andalucía se encuentra interrumpida y las noticias que llegan auguran que no se reactivará en breve.