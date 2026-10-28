Antonio Vázquez, apoderado del torero Pablo Aguado, desaparecido tras el accidente ferroviario de Urda

Antonio Vázquez, apoderado del torero Pablo Aguado, permanece en paradero desconocido, según apuntan sus allegados

Última hora del accidente entre un tren Iryo y un AVE a la altura de Urda, Toledo

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Antonio Vázquez, hermano del matador de toros Curro Vázquez y apoderado del diestro sevillano Pablo Aguado, continúa en paradero desconocido tras el accidente ferroviario ocurrido este miércoles en Urda (Toledo). Viajaba en el tren Iryo que cubría el trayecto entre Madrid y Sevilla y se dirigía a la ganadería de Núñez del Cuvillo para ver toros de cara a la próxima temporada.

Según ha publicado 'ABC de Sevilla', la familia de Antonio Vázquez se ha repartido por distintos hospitales para tratar de localizarlo, pero sigue sin noticias concluyentes sobre su paradero. Su hijo, Fran Vázquez, asegura que está viviendo un "horror" por las informaciones contradictorias.

Antonio Vázquez viajaba en el vagón 8 del tren Iryo siniestrado. En un primer momento, se difundió la posibilidad de que estuviera ingresado en un hospital de Toledo, pero el torero Pablo Aguado descarta su ingreso y ha confirmado que su apoderado continúa desaparecido. Afirma que la referencia a un ingreso hospitalario correspondía a una hospitalización anterior, sin relación con el accidente.

Su familia busca respuestas en distintos hospitales

La búsqueda mantiene en vilo a los familiares de Antonio Vázquez. La incertidumbre afecta también al entorno profesional del apoderado. Antonio comparte con su hijo, Fran, la representación de Pablo Aguado, al que han acompañado durante su trayectoria taurina, desde sus comienzos como novillero hasta su consolidación como matador.

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Pablo Aguado regresará a España para acompañar a la familia

Pablo Aguado se encuentra en Lima, Perú. Consternado por el accidente, el diestro tiene previsto viajar de regreso a España en la noche de este miércoles para estar junto a la familia Vázquez en estos momentos de angustia. Mientras continúan las labores de emergencia tras la colisión de los trenes de Renfe e Iryo, los familiares de Antonio Vázquez permanecen pendientes de cualquier información que permita localizarlo y conocer qué ha ocurrido.