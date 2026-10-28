Un raíl de la vía ha atravesado el vagón 3 del AVE tras el choque con el Iryo y ha alcanzado a una persona, que ha fallecido

Última hora del accidente entre un tren Iryo y un AVE a la altura de Urda, Toledo

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Las imágenes del accidente ferroviario ocurrido este miércoles en Urda (Toledo) evidencian la gravedad del siniestro, en el que han fallecido al menos 64 personas. En la colisión se han visto implicados un AVE de Renfe con 397 pasajeros y un tren de Iryo con 147 viajeros. Varios vagones de este último han caído por un barranco.

Una de las escenas más impactantes es la de un raíl que ha atravesado el vagón número 3 del AVE, cruzando el coche de un extremo a otro. Según el testimonio de uno de los pasajeros, la pieza metálica alcanzó a una persona, que ha fallecido en el acto.

El accidente se ha producido a las 08:54 horas, entre Urda y Los Yébenes, cuando el AVE con destino a Sevilla ha colisionado por alcance con el convoy de Iryo. El impacto ha movilizado a los servicios de emergencia, que trabajan para rescatar a los pasajeros y atender a los heridos.

La circulación entre Madrid y Andalucía permanece interrumpida

El siniestro ha obligado a suspender la circulación de alta velocidad entre Madrid, Ciudad Real y Andalucía. Mientras continúan las labores de rescate y asistencia, los equipos de emergencia siguen atendiendo a los afectados en el lugar del accidente.

Renfe ha activado el Plan de Asistencia a las Víctimas de Accidentes Ferroviarios y a sus Familiares (PAVAFF) y ha habilitado el teléfono 900 10 10 20 para atender a los viajeros y a sus familiares. Iryo, por su parte, ha puesto a disposición de los afectados el número 900 001 403.

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Además, Iryo ha cancelado sus servicios con salida desde Madrid-Puerta de Atocha y destino al corredor sur, sin que por el momento haya una previsión para recuperar la circulación.