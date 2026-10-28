"Mi hermano iba en el AVE en el vagón 8 y no sabemos nada", reconoce una joven cuyo hermano, que viajaba en el AVE, se encuentra desaparecido.

Última hora del accidente entre un tren Iryo y un AVE a la altura de Urda, Toledo: retiran con una grúa los escombros en busca de nuevas víctimas

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Las pruebas de ADN son fundamentales para tratar de identificar cuanto antes a las víctimas. Se han instalado puestos para poder cotejar ese ADN. Los cuerpos ya han empezado a llegar al Instituto de Medicina Legal de Toledo donde se va a instalar la morgue. El primer furgón fúnebre llegóa las 15:15 de la tarde y desde ese momento no han parado de llegar.

La UME ya está trabajando para instalar la morgue de apoyo y se ha activado un protocolo para grandes catástrofes donde lo que hacen es movilizar 25 forenses de Toledo, Ciudad Real y de Cuenca para participar en las labores de autopsia. Los familiares de las víctimas se han trasladado a la comandancia de la Guarda Civil donde se están haciendo pruebas de ADN para agilizar la identificación.

Uno de los familiares que lo han hecho, reconoce que "mi hermano iba en el AVE en el vagón 8 y no sabemos nada. No sabemos dónde lo han derivado, no sabemos dónde está, y si estuviera bien de verdad hubiese buscado la forma de contactar. No sabemos lo que nos vamos a encontrar, pero en algún sitio está".

Cotejo de ADN también en Sevilla

Familiares de desaparecidos se han personado desde primera hora de la tarde de este miércoles en las instalaciones habilitadas por la Guardia Civil de Sevilla para facilitar muestras que permitan cotejar su ADN e identificar a las víctimas. Según ha confirmado a EFE el instituto armado, familiares de desparecidos han acudido al acuartelamiento de Eritaña, ubicado en la Avenida de la Borbolla de Sevilla, sede de la Cuarta Zona de la Guardia Civil en Andalucía.

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La Guardia Civil ha habilitado cuatro oficinas para que acudan los familiares de primer grado de las víctimas del accidente ferroviario para identificar a los desaparecidos y tomar muestras de ADN para poder localizar a sus familiares.

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Estas dependencias están ubicadas en Toledo en la Comandancia de la Guardia Civil en Avenida de Barber 42; en Córdoba, en la Comandancia de Guardia Civil en Avenida de Medina Azahara 2; en ⁠Sevilla, en la Zona de la Guardia Civil en Avenida de la Borbolla 8; y en ⁠Madrid, en la Zona de la Guardia Civil en Calle Batalla del Salado 32).