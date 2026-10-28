La familia de José Ángel ha podido encontrar al perro con el que viajaba el desaparecido, sano y salvo

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Ana es una mujer que está en la Estación de Santa Justa, en Sevilla, haciendo un llamamiento para encontrar a su hermano, José Ángel Sanemeterio Freire que viajaba en uno de los dos trenes accidentados esta mañana en Urda, Toledo.

La mujer ha hablado con el programa ‘El Tiempo Justo’ para pedir la colaboración de cualquier persona que tenga información sobre el paradero de su hermano. Rota, entre lágrimas y con la respiración entre cortada, Ana ha explicado que sus “hermanos y su cuñada están allí en Toledo buscándole desesperadamente”. “Yo me he venido aquí a Santa Justa para que me dieran un listado del vagón en el que podría haber estado, algo”.

“No sabemos nada, mis padres están desesperados y yo estoy aquí dando la voz de alarma para ver dónde puede estar mi hermano, que no sabemos nada de él y lo único que pido es que no le haya pasado nada. Se llama José Ángel Sanemeterio Freire”.

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Pide colaboración para encontrar a su hermano

Con un llanto desesperado, Ana ha pedido al equipo que sigan buscando entre los escombros del tren y que se les comunique cualquier información que puedan tener de él, ya que no saben en qué vagón podría haber estado su hermano. “Sabemos que viajaba en el AVE, pero no saben decirme en qué vagón ni en qué asiento. ¿Cómo no pueden saberlo Renfe?”.

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“¿Cómo puede ser que no sepan en qué vagón ni en qué asiento viajaba? Hay que tener una información mínima. Mis padres están desesperados, mis hermanos y mi cuñada están en Toledo buscándole y yo estoy aquí aclamando por todos los que están en ese tren”.

La mujer ha denunciado la falta de documentación y de información que le ha podido ofrecer Renfe de su hermano, además, ha confesado que ella misma iba a coger un ave “el domingo para ir a ver a unos familiares”. “Y en el billete sale el asiento, el vagón en el que voy, ¿cómo no van a saber dónde estaba mi hermano?”.

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Encuentran al perro de José Ángel con vida

“¿Qué nos quieren ocultar? Que paren ya, que arreglen las vías”, decía entre lágrimas pidiendo otra vez que le llamen ante cualquier novedad que tengan sobre su hermano”.

Para el mismo programa, la mujer de José Ángel, ha podido confirmar ante las cámaras que han encontrado a su perro trece con vida, que iba con él en el vagón. "Ojalá aparezca él" ha dicho ante la cámara con el animal cogido en brazos. José Ángel había cogido uno de los dos trenes junto a su perro. Su familia no pierde la esperanza de encontrarle con vida tras aparecer el animal sano y salvo.