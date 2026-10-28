Nueve meses después de Adamuz, "no se ha hecho nada", denuncian las víctimas de la tragedia ferroviaria del pasado 18 de enero

Pedro Sánchez: "No es asumible para un país como España sufrir dos accidentes ferroviarios de alta velocidad en un mismo año"

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El accidente ferroviario de Urda, en Toledo, en el que han colisionado un tren AVE con un tren de Iryo y que ha dejado al menos 68 fallecidos trae de vuelta otra tragedia ferroviaria, la de Adamuz, Córdoba, el pasado 18 de enero. Solo nueves meses después de aquella tragedia en la que murieron 46 personas, un nuevo accidente ha vuelto a conmover al país.

Misma vía, mismo recorrido, pero distinto tramo. Las imágenes vuelven a golpear. "Hace menos de un año que pasó lo mismo y no se ha solucionado nada, ha vuelto a pasar", lamenta emocionada Amalia Montealegre, una de las víctimas de Adamuz.

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Ver los vagones destrozados es volver al 18 de enero. "No tengo palabras. Es horroroso lo que estamos viendo y lo que nos está removiendo otra vez", comparte Javier Pacios, familiar de una víctima de Adamuz.

"Pienso en la gente que haya podido estar pasando lo que pasé yo ese día y de verdad que no puedo"

En el mismo año con nueve meses de diferencia, suman ya, casi un centenar de víctimas. Los dos peores accidentes ferroviarios de la última década. "Dimisión irrevocable del Gobierno entero", pide Pacios.

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"Pienso en la gente que haya podido estar pasando lo que pasé yo ese día y de verdad que no puedo. No quiero pensar en lo que tienen que estar pasando esa gente ahí dentro".

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Todavía hay algunas respuestas pendientes de responder. La investigación apunta a una posible fractura en la soldadura de la vía, pero las cajas negras siguen sin analizarse. "Estamos en las mismas otra vez", lamenta Montealegre. Las víctimas siguen esperando una explicación y, este nuevo accidente vuelve a poner sobre la mesa preguntas que Adamuz todavía no ha conseguido cerrar