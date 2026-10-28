La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios ya ha iniciado una investigación para esclarecer los hechos

Óscar Puente, sobre el accidente de trenes en Urda, Toledo: apunta a una orden "inexplicable" en el centro de mando y un alcance "inverosímil" de víctimas

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Agentes de la Guardia Civil han interrogado al operario del centro de control de Adif, encargado de regular el tráfico de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla cuando se ha producido el accidente mortal tras el impacto de dos trenes a la altura de Urda, Toledo.

Tras conocerse el accidente, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) ha abierto una investigación para esclarecer las causas del mismo. El suceso se ha registrado poco antes de las nueve de la mañana del miércoles, cuando un tren AVE de Renfe ha alcanzado por detrás a un tren de Iryo que estaba parado en la vía.

El interrogatorio de agentes de la Guardia Civil se ha producido en el contexto de la investigación abierta por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF). En estos casos, los agentes de la Guardia Civil auxilian a los técnicos de la CIAF, que son los encargados de esclarecer las causas del accidente

Por otra parte, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha tildado de "inexplicable" la decisión que ha tomado el centro de control de Adif en Atocha de ordenar la reanudación de la marcha del AVE de Renfe, cuando el sistema arrojaba un aviso rojo que avisaba de que el tren de Iryo de delante estaba ocupando la vía.

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Así lo ha trasladado a los medios de comunicación desde el centro de control de Atocha, a donde se ha dirigido esta mañana para recabar la información necesaria sobre el accidente que deja al menos 64 personas fallecidas.

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Sobre la persona que ha dado el visto bueno a la reanudación de la marcha del AVE, Puente ha informado de que está identificada y sometida a lo que la investigación determine. "No hemos hablado con él, entiendan la gravedad de los hechos y de las responsabilidades que esto puede tener", ha añadido.