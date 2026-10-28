Guardia Civil y UME coordinan el despliegue con el GREIM, unidades caninas, especialistas de montaña y helicópteros en Urda, Toledo

Última hora del accidente entre un tren Iryo y un AVE a la altura de Urda, Toledo

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La Guardia Civil ha desplegado un amplio dispositivo de rescate y asistencia a las víctimas del accidente ferroviario registrado este miércoles en Urda, en Toledo, donde han colisionado dos trenes de alta velocidad. Efectivos del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) y de Seguridad Ciudadana trabajan sobre el terreno, mientras el Servicio Aéreo ha evacuado en helicóptero a uno de los heridos al Hospital 12 de Octubre de Madrid.

Las imágenes difundidas por el instituto armado muestran parte de las intervenciones de los agentes y el traslado aéreo del herido. El operativo cuenta también con cuatro Oficinas Móviles de Atención a la Ciudadanía (OMAC), el Servicio Cinológico y el Servicio de Montaña, que se han incorporado a las tareas de emergencia tras el grave siniestro ocurrido en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla.

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El accidente se ha producido a las 08:54 horas, cuando un tren AVE de Renfe ha colisionado por alcance con un convoy de Iryo. El impacto ha provocado el descarrilamiento de varios vagones. La circulación de alta velocidad entre Madrid y Andalucía permanece interrumpida mientras continúan las labores de asistencia. Hay al menos 64 fallecidos y más de 50 heridos.

El GREIM, Seguridad Ciudadana y el Servicio Aéreo, desplegados en la zona

Los especialistas del GREIM participan en las labores de rescate junto a los efectivos de Seguridad Ciudadana, desplegados para intervenir en el lugar del accidente y prestar asistencia a los afectados. El Servicio Aéreo de la Guardia Civil, por su parte, se mantiene activo.

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Al dispositivo se han sumado cuatro Oficinas Móviles de Atención a la Ciudadanía, además del Servicio Cinológico, especializado en el trabajo con perros, y el Servicio de Montaña. Estos recursos refuerzan la capacidad de intervención de la Guardia Civil en una emergencia que requiere la actuación coordinada de distintos equipos.

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Bomberos, sanitarios y la UME también colaboran en el rescate

Las labores de emergencia movilizan asimismo a bomberos de los parques de Alcázar de San Juan y Orgaz, voluntarios de Protección Civil de distintos municipios y equipos sanitarios. Entre los recursos asistenciales desplazados inicialmente figuran tres helicópteros sanitarios y dos UVI, destinados a atender a los heridos y facilitar su traslado a los hospitales.

La Unidad Militar de Emergencias (UME) también se ha incorporado al dispositivo. Cerca de un centenar de efectivos se encontraban ya prestando ayuda en el lugar del accidente a primera hora de la tarde, según la información facilitada durante el seguimiento del siniestro.

Castilla-La Mancha activa el plan territorial de emergencias

El Gobierno de Castilla-La Mancha activó a las 09:15 horas el Plan Territorial de Emergencia de Castilla-La Mancha (PLATECAM), en fase de emergencia y situación operativa 1, para coordinar la respuesta ante la colisión. La activación permitió movilizar a los distintos grupos de intervención y establecer un Puesto de Mando Avanzado desde el que se realiza el seguimiento de la emergencia y se coordinan las decisiones operativas.

Los equipos sanitarios trabajan en la clasificación de los afectados, la primera atención médica y la evacuación de los heridos. También se ha previsto la intervención de equipos de apoyo psicosocial de Cruz Roja y del Colegio de Trabajadores Sociales. Por su parte, el Ayuntamiento de Urda ha preparado el pabellón polideportivo municipal para ofrecer una primera atención a las personas afectadas por el accidente.