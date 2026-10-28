"La diferencia que está teniendo esta catástrofe con otras es la repetición", señala el psicólogo, en referencia al accidente de Adamuz de enero

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La tarea de los psicólogos es fundamental para las familias y personas afectadas tras el trágico accidente de tren de Urda, Toledo, en el que hay al menos 68 fallecidos. Carlos Franganillo ha entrevistado en Informativos Telecinco a Jesús Linares, coordinador del equipo de psicólogos que trabajan en estos momentos desde Atocha con los familiares de las víctimas y demás afectados.

"La diferencia que está teniendo esta catástrofe con otras es la repetición. Estamos encontrándonos de nuevo gente que está en situación similar a la que vivimos en enero y esto está generando un impacto psicológico mucho mayor, sobre todo en las personas que trabajan en estos entornos. Entonces, sostener esa situación, toda la parte de incertidumbre, la información que es lo que al final necesitan los familiares, está siendo especialmente difícil esta vez", reflexiona el profesional.

En una escena tan cotidiana como es coger un tren, como ir a trabajar a otra ciudad y de repente encontrar una catástrofe así, la tarea de los psicólogos es muy importante. Linares cuenta cómo atender a una persona en esta situación.

"Lo primero es escucharla e intentar hacer un triaje psicológico en este sentido para saber exactamente y detectar sus necesidades. Si está preguntando por un familiar, si tiene que ver con alguna otra cuestión. Entonces, toda esta parte de necesidades es lo primero que hay que escuchar por parte de ellos", concluye el psicólogo.