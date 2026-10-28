La maquinista del tren Iryo embestido por un AVE este miércoles en Urda había iniciado las conversaciones con el centro de control

Última hora del accidente entre un tren Iryo y un AVE a la altura de Urda, Toledo: la Guardia Civil reconstruye los hechos con drones con cámara 3D

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La maquinista del tren Iryo embestido por un AVE este miércoles en Urda (Toledo) había iniciado a las 8:38 horas conversaciones con el centro de control de Adif para reanudar la marcha, aunque diez minutos después, antes de retomar la circulación, fue golpeado por el tren de Renfe, han informado a EFE fuentes cercanas a la compañía.

Estas fuentes aseguran que el tren Iryo se había detenido a las 8:30 horas como consecuencia de la caída del sistema de seguridad LZB, pero que, tras poner en marcha el sistema de señalización ASFA, había retomado la marcha.

No obstante, al encontrar "una señal en blanco", el tren Iryo se ha detenido y, "como indica el protocolo", ha comenzado las conversaciones con el centro de control para gestionar la reanudación de la marcha, aunque antes de que eso ocurriera, a las 8:48 horas, según estas fuentes, ha sido embestido por el tren AVE. Esta colisión ha provocado un accidente en Urda que, por el momento, deja al menos 68 muertos y numerosos heridos.

Al caer el sistema se activaron los protocolos correspondientes

En su comparecencia ante los medios, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha señalado que, al caer el sistema LZB, se activan los correspondientes protocolos y automáticamente el centro de control asume el mando. La caída del sistema ha afectado, según ha comentado el propio Puente, a un tramo de 63 kilómetros, en el que se han paralizado seis trenes.