Ángeles Blanco entrevista al responsable en Castilla La Mancha de Cruz Roja para conocer el trabajo de atención a las víctimas desde el lugar del accidente

Los pasos de los trabajos de Emergencia ante un accidente como Urda o Adamuz: "Lo primero es rescatar vidas"

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Jesús Rodríguez, coordinador autonómico de Cruz Roja en Castilla-La Mancha, ha contado en Informativos Telecinco cómo es el trabajo de atención a las víctimas, a los heridos y familiares tras el accidente de Urda, en Toledo.

"Fundamentalmente se aborda desde la escucha. La persona, ante una situación de emergencia como esta que hemos estado viviendo hoy no entiende qué está pasando. Se encuentra en una situación en la cual le es difícil comprender qué ha pasado", señala el profesional.

"La relación de ayuda que se puede establecer algunas veces implica hablar, utilizar técnicas de apoyo, pero en otras ocasiones, simplemente escuchar, prestar una mano amiga, una mano que acompaña, un momento de aproximación emocional forma también parte de esa relación de ayuda y de escucha, que es lo importante, que la persona se sienta comprendida y entendida", añade Jesús Rodríguez.

"Lo importante es entender lo sucedido y que no genere indefensión"

Sobrevivir a un accidente así puede provocar importantes secuelas psicológicas. El coordinador de Cruz Roja explica cómo pueden superar las víctimas esas consecuencias. "Ese es el trabajo importante. Es evidente que esto tiene un impacto emocional importante, pero los seres humanos, nuestros seres queridos, estamos preparadas y preparados y programados también para superarlo. No olvidarlo, porque evidentemente esto va a quedar en nuestra vivencia"

"Lo importante es entender lo sucedido y que no genere indefensión, que no nos genere desactivarnos como personas, aunque sean situaciones que no se olvidan", concluye el coordinador de Cruz Roja en Castilla-La Mancha.