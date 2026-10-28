Los primeros indicios del accidente ferroviario entre Mora y Urda (Toledo) apuntan a que un AVE de Renfe podría haber alcanzado a un tren Iryo por detrás

Última hora del accidente entre un tren Iryo y un AVE a la altura de Urda, Toledo: al menos 39 muertos tras el choque de dos vagones

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El alcalde de Urda, Manuel Galán Moreno, ha informado de que "están habilitando un pabellón" para atender a heridos del accidente en el que dos trenes de pasajeros han colisionado este miércoles en la estación de la localidad toledana. Por el momento, dice recibir la información de los medios de comunicación y estar en contacto con las autoridades del 112 y Protección Civil, según ha explicado en 'El Programa de Ana Rosa'.

Los primeros indicios del accidente ferroviario entre Mora y Urda, en Toledo, ocurrido poco antes de las 9.00 horas de este miércoles, apuntan a que un AVE de Renfe podría haber alcanzado a un tren Iryo por detrás, lo que ha causado el descarrilamiento de dos vagones del tren Iryo, según han indicado a Europa Press fuentes del Ministerio de Transportes.

La vía Madrid-Andalucía ha quedado bloqueada y la estación de Urda, en Yébenes, en el punto kilométrico 118,887 de la línea férrea de ancho ibérico Madrid-Ciudad Real se encuentra actualmente sin servicio.

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Ha ocurrido en el trayecto Madrid-Sevilla

El Gobierno regional ha activado el Plan Territorial de Emergencia de Castilla-La Mancha (Platecam). En el lugar están trabajando bomberos de los parques de Alcázar de San Juan y Orgaz, Protección Civil de varios pueblos de los alrededores, tres helicópteros sanitarios y dos UVI.

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Por su parte, el presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha informado de que se dirige al lugar de los hechos tras suspender su agenda para el día de hoy. Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha mostrado "consternado ante el grave accidente de trenes", asegurando que permanece en contacto con el ministro de Transportes, Óscar Puente, y con García-Page