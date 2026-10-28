Candela Hornero Madrid, 28 OCT 2026 - 17:53h.

Una superviviente del accidente ferroviario de Adamuz compartido una reflexión en Instagram tras lo ocurrido en Urda

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Lipi Rodríguez, superviviente del accidente ferroviario de Adamuz, vuelve a mirar hacia aquel 18 de enero tras la tragedia ocurrida este miércoles en Urda (Toledo), donde el choque entre un tren AVE y un Iryo ha dejado al menos 68 fallecidos y decenas de heridos.

Nueve meses después de aquel siniestro que cambió su vida, la joven ha compartido una reflexión en Instagram en la que expresa su incredulidad ante lo ocurrido y cuestiona la responsabilidad de las empresas y los políticos.

Para explicar lo que siente, Lipi ha recuperado una fotografía tomada el 17 de enero, un día antes del accidente de Adamuz. Ella aparece en el reflejo del cristal de una ventana de un AVE, mientras un Iryo pasa por su espalda. "Esta soy yo cogiendo el ave Madrid-Málaga el 17 de enero. Detrás, un Iryo, un tren como el que cogería al día siguiente para volver a Madrid que nunca llegó a destino", escribe junto a la imagen.

"Tras tantos meses de lucha, de trabajo en la Asociación de víctimas del descarrilamiento de Adamuz, de una baja que se me está haciendo eterna, de un cambio de vida no elegido… y aún habiendo podido contarlo...Siento decir que no me siento afortunada, que conozco a muchas personas que han perdido a sus familiares y amigos, que yo también perdí mucho por el camino …", continúa.

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Lipi reconoce que haber sobrevivido no significa que se sienta afortunada, aunque también ha encontrado motivos para sentirse acompañada y destaca el apoyo de su entorno más cercano. "Gané otras cosas maravillosas, como constatar el increíble círculo de familia y amigos que tengo y que no han dejado de cuidarme y apoyarme", explica.

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"Otra vez no"

La noticia del accidente de Toledo ha devuelto a Lipi la imagen de aquella pesadilla que vivió hace solo nueve meses. En su publicación, la joven no oculta su indignación ante una nueva tragedia ferroviaria y dirige sus críticas hacia quienes considera responsables de lo ocurrido. "Pero esto no puede ser, otra vez no. Tenemos un país de empresas irresponsables y de políticos, unos y otros, de una categoría humana y profesional inexistente", escribe.

Pese a la rabia y la incredulidad, Lipi también pone el foco en quienes atraviesan ahora una situación similar a la que ella vivió en enero. "Ahora toca ayudar a las víctimas y familiares del terrible suceso de hoy", señala.

La joven concluye su reflexión recordando que, para ella, lo ocurrido en Adamuz y en Toledo no debe entenderse como un simple accidente. "Yo nunca llamaré accidente ni al de Adamuz ni al de Toledo", concluye.