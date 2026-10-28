Iryo y Renfe han puesto a disposición de las familias de las víctimas y de los afectados del accidente los teléfonos 900 10 10 20 y 900 00 14 03

Última hora del accidente entre un tren Iryo y un AVE a la altura de Urda, Toledo: al menos 46 muertos tras el choque de dos vagones

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Renfe ha activado el Plan de Asistencia a las Víctimas de Accidentes Ferroviarios y a sus Familiares (PAVAFF) tras la colisión de dos trenes de pasajeros entre Mora y Urda, en Toledo, por el que ha puesto a disposición de las familias de las víctimas el teléfono de asistencia 900 10 10 20. Iryo, por su parte, ha activado el número 900 00 14 03 para que los afectados puedan consultar información y recibir asistencia.

Adif también ha anunciado que va a situar un punto de atención a los afectados en Atocha, Sevilla-Santa Justa y Córdoba Julio Anguita, donde estaba previsto que el AVE de Renfe llegase a las 9.44 horas.

Bomberos, Protección Civil y sanitarios trabajan en el lugar de los hechos

Los hechos han ocurrido poco antes de las 9.00 horas de este miércoles en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía, que ha obligado a interrumpir la circulación, según ha subrayado la empresa pública ferroviaria en su cuenta de X. La compañía ha habilitado ya cambios y anulaciones de billetes para los pasajeros que se vean afectados por el corte de la línea.

El Gobierno regional ha activado el Plan Territorial de Emergencia de Castilla-La Mancha (Platecam). En el lugar están trabajando bomberos de los parques de Alcázar de San Juan y Orgaz, Protección Civil de varios pueblos de los alrededores, tres helicópteros sanitarios y dos UVI.

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El tren AVE 2080 con salida de Madrid y destino Sevilla chocó con el tren Iryo 6076 que iba por delante y causó el descarrilamiento de los últimos dos vagones del Iryo, según la última información oficial hasta el momento, según ha indicado Europa Press.