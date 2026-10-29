El Ministerio de Transportes ha establecido unos servicios mínimos ante la huelga de 24 horas convocada en Renfe por la que demandan mejoras estructurales de seguridad

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Un día después del trágico accidente ferroviario registrado en Urda, Toledo, el sindicato de maquinistas Semaf ha iniciado a las 00:01 horas de este jueves la huelga de 24 horas convocada en Renfe por la que demandan precisamente mejoras estructurales de seguridad y del cumplimiento de los compromisos adquiridos. El sindicato ya aseguró este miércoles que mantendrían vigente la huelga a pesar del accidente, por el cual la organización estaba "fuertemente consternada".

En un comunicado, Semaf añadió que quería guardar prudencia sobre los motivos del accidente hasta conocer con detalle todo lo realmente sucedido para no entrar en especulaciones, ya que consideraba que lo primero es socorrer a las víctimas y apoyar a sus familias. Asimismo, ha decidido mantener la convocatoria de seis jornadas de huelga en Ouigo a partir del próximo viernes.

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Los maquinistas, en huelga, exigen medidas de seguridad

El sindicato convocó la huelga en Renfe el pasado 16 de octubre tras resultar "infructuosa" la vía previa de la comisión de conflictos y constatarse, en una reunión mantenida con el Ministerio de Transportes, Adif, la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) y Renfe que "todo sigue igual de paralizado que en el mes de mayo".

Al anunciar la convocatoria defendieron que hicieron su trabajo desde el primer día "presentando propuestas para cada mesa, pero la Administración y las empresas se escudan en la lentitud burocrática de coordinar a varios organismos".

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El sindicato reclama en esta huelga protocolos reales y vinculantes ante alertas meteorológicas y una normativa clara que coordine las comunicaciones en situaciones de riesgo y que se apliquen correctamente las interrupciones en los tiempos de conducción.

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Asimismo, exige soluciones técnicas reales y definitivas a los problemas de seguridad y fiabilidad que arrastra en el material rodante y pide que se desbloqueen los coeficientes reductores de la edad de jubilación. Los maquinistas de Renfe también exigen que no se recorte ni se cambie el criterio en el protocolo de atención a los profesionales que se ven envueltos en un arrollamiento.

Por su parte, Renfe asegura que las reivindicaciones alegadas por Semaf para llevar a cabo esta movilización exceden su ámbito competencial, por lo que considera "incoherente que se convoque una huelga contra su servicio por cuestiones ajenas a la compañía, como la normativa de tiempos de conducción, o determinadas actuaciones de la inspección de Trabajo, que también están fuera de su capacidad de decisión".

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Servicios mínimos en Cercanías, media y larga distancia

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha establecido unos servicios mínimos que, en Cercanías, se han fijado en función de diferentes franjas horarias. En horario punta (de 06:00h a 09:00h; de 13:30h a 15:30h, y de 18:30h a 20:30h), quedan establecidos en el 75 % del servicio habitual, y en el resto del día, en el 50 %.

Aun así, Renfe ya explicó este miércoles que los trenes en servicios mínimos podían verse afectados tras el accidente ferroviario, por lo que recomendaban no viajar. Además, Cercanías Madrid ha informado de que su servicio se va a ver muy afectado este jueves por la huelga, por lo que recomiendan buscar medios alternativos.

En los trenes de media distancia, se ha fijado una media de 65 % de los servicios habituales y, en los de alta velocidad/larga distancia, en un 73 %, en tanto que, en mercancías, se ha establecido un porcentaje del 26 % del servicio programado.